Ladislav Jakl: Zdražili pivo. Padne vláda?

Padne vláda? Podle Švejkova tradovaného výroku asi ano. Pivo totiž citelně zdražuje. A Švejk říkával, že vláda, která zdraží pivo, padne. Někdo by mohl namítat, že vláda cenu neurčuje. Ale to by říkal jen půlku pravdy.

Ano, zdražení oznámily pivovary. Nejprve jako obvykle Prazdroj (pod nějž jsou zahrnuty i značky Gambrinus Velkopopovický Kozel a Radegast), který zvyšuje cenu půllitru piva skoro o dvě koruny. Zdražení ale chystají i moravské Pivovary CZ Group (dříve PMS, tedy Zubr, Litovel a Holba), státní Budvar, pivovary LIF (Svijany, Primátor, Rohozec), Staropramen (a tedy i Ostravar) a nepochybně se přidají i všichni ostatní.

V poměru výkon cena, tedy standardní úroveň kvality za určitou cenu, jsme určitě pořád zemí s nejlevnější dobrým pivem na světě. Ale strejda někde na malém městečku neporovnává cenu piva se zahraničím ale se svou peněženkou. A dvě koruny už jsou pro něj citelné. A navíc to v příštích měsících zcela určitě není zdražení poslední.

Kromě zprávy o zdražení piva čteme ve včerejších novinách (v některých dokonce na stejné stránce) o rekordním růstu cen tzv. emisních povolenek. Kouzlem nechtěného se nám tak spojila příčina a následek. Ano, hlavním důvodem zdražování (nejen) piva je růst cen energií, který je tažen především cenou emisních povolenek (na začátku loňského roku stál tento povinný „odpustek“ třicet euro za tunu kysličníku uhličitého, dnes jsme na nějakých devadesáti) a dalšími zběsilými opatřeními v rámci boje s podnebím, která společně naprosto decimují celý sektor energetiky. A v tom už vláda prsty má.

Emisní povolenky – to je čistě administrativní opatření na úrovni EU, se kterým naše vláda souhlasila. Náš premiér dokonce prohlásil, že Green Deal je hotovou věcí, se kterou nic neuděláme, a že je třeba ho vzít jako šanci pro modernizaci země. Ano, modernizaci vidíme v přímém přenose. Je to krycí název pro drahotu a chudobu. Vláda také souhlasila se snížením počtu vydávaných povolenek, což způsobilo raketový růst jejich cen, jak si to přesně radikální zelení přáli. Přitom stačí stejným způsobem, jako se objem emisních povolenek omezil, zase tento objem navýšit na úroveň z roku 2020, když už tvrdí, že úplně povolenky zrušit tak snadno nejde.

A mimochodem, také občas čtete o nenasytných energetických firmách, tyjících z růstu cen? A jak stát přemýšlí, že by jim mohl zdanit nezaslouženě zvýšené zisky? Pak by měl ovšem nejdřív zdanit sám sebe, protože coby vlastník ČEZ a tím příjemce poloviny zisku celé české energetiky v podobě dividend a zároveň příjemce 22procentní DPH si zdražením energie přišel na ohromné miliardy navíc. Pokud nyní vláda slibuje nějaké milodary lidem bičovaným cenami energií, měla by říci, že to jsou peníze z balíku, který vládě přistál právě od chudáků spotřebitelů energií.

Kvůli dvěma korunám na půllitru vláda asi nepadne, ale stejně by si každý, kdo si dá ležák po obědě nebo zajde večer na pár piv s kamarády, měl při pití uvědomit, že sponzoruje českou vládu. A to nemluvíme o spotřební dani, která se třeba z vína neplatí, ale národní nápoj touto šikanózní daní trestáme.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

