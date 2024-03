Lubomír Man: Dali jsme světu lodní šroub, hromosvod, kontaktní čočky - a co ještě, paní Müllerová?

„Neříkejte. To všechno, co uvádíte, se vymyslelo u nás? No na to, že nejsme žádní obři, docela dobrý výsledek, ne?“ „Jistě, špatní jsme nebyli. Ale možná ještě větší sláva nás ještě čeká. Hádejte, v jakém oboru“. „Dejte pokoj. Jak bych já, hloupá ženská, mohla tohleto vědět. Mluvte vy“.

„Politika a diplomacie, paní domácí. V tom začínáme být světovou jedničkou, jestli to náhodou ještě nevíte“.

„Tak to teda opravdu nevím, pane Švejk. A považuji to za blbost. Vy ne?“

„Ale to víte, že ano. Ale protože pomatený začíná být i svět, není už ta naše pomatenost tak pomatená, jak bývala“.

„Oč tedy jde, milostpane?“

„O tohle, paní domácí. Na Slovensku vyhraje parlamentní volby strana Smer Roberta Fica. My tu stranu a ani Roberta Fica, protože má na spoustu věcí jiný názor než my, nemáme rádi. Takže co uděláme, paní Müllerová?“

„Nebudeme se s Ficem, jeho stranou Smer a s Ficovou vládou, z voleb vzešlou, bavit“,

„Správně, máte na politiku čich jako nikdo, paní domácí. Jenže tohle, co říkáte, jak jistě víte, už probíhá, a Fico z toho není tak nešťastný, jak bychom si přáli, aby byl. Co k prohloubení jeho vrásek ještě přidáme? Nevíte? Tak já vám to povím. Čím míň se budeme bavit s ním, tím víc a srdečněji se budeme objímat a bratřit s jeho slovenskými rivaly. Například s představiteli strany Progresívne Slovensko či s prezidentkou Čaputovou. Budeme zkrátka vytrvale jednat tak, jako by žádný Fico na Slovensku nebyl, a k našemu jednání se Slovenskem nám zde zbyli jenom Ficovi nepřátelé“.

„Ale takové jednání je přece dost urážlivé, ne, pane Švejk. Vždyť zkusme si to obrátit. Volby u nás vyhraje Babiš, stane se premiérem, ale Slováci se budou vybavovat jedině s poraženým Fialou. Nevyletěli bychom pak, my, většinoví Češi, vztekem z kůže?“

„Však také nikdo netvrdí, že vztek nad přezíravým postojem naší vlády k většinovým Slovákům nelomcuje dnes i jimi. Což ovšem je věc podružná. Protože jádrem pudla zůstává otázka, proč takto urážlivě se naše vláda k vládnoucí Ficově vládě chová? Co svým despektem k ní vlastně sleduje? Protože myslet si, že jde jen o zlovolný revanš za porážku jejich slovenských kamarádů ve volbách, se mi moc nezdá“

„Ani mi ne, milostpane. Takže co?“

„Víte, paní Müllerová, mám takovou představu. Vidím Slováka, jak sedí v seknici, hledí do zdi a takto si medituje: Češi se na nás kvůli Ficovi zlobí, mračí se na nás, takže Fico musí jít. A to hned po příštích volbách. Anebo, abychom ten proces urychlili, zařídíme, aby zmizel v nějakém tom falešném převratu, jak se nám to s ním už ostatně jednou podařilo. Příkazem dne se zkrátka musí stát Ficův odchod a tím též – a to je to nejpodstatnější - uspokojení Fialových Čechů“.

„Kteréžto úvahy i uspořádání jsou možné jedině ve spárech vážného duševního onemocnění, například schizofrenie, že pane Švejk?“

„Jistě. Vždyť v ní každodenně žijeme, paní domácí. Nebo jste si toho ještě nevšimla?“

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

