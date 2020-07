Lubomír Man: Po koronaviru další otřes - Němcová nevylučuje prezidentský úřad

Ty nebolestnější události vám setrvávají v hlavě i se všemi obrazy, které je doprovázely. Vracel jsem před sedmi lety v rychlíku Leo z Prahy do Ostravy a hleděl na televizní obrazovku, umístěnou na stěně vagónu metr nad mou hlavou - šly tam zrovna zprávy ČT – a hned ta první mi vyrazila dech z těla. Po pádu vlády Petra Nečase navrhuje ODS za premiérku Miroslavu Němcovou a její nejbližší usednutí do premiérského křesla je prý už hotovou věcí.

Říká se, že nejúděsnější zprávy vám projedou tělem jako blesk, čili jakýmsi sekem, mířeným od hlavy k patě, ale u mě tomu tak nebylo. Ve mně se ta zpráva kroutila odshora dolů a pak zase odzdola nahoru a zase zpátky, jako byla rozhodnuta zasáhnout, pohmoždit a posléze i ochrnout všechny části mého těla. A kroutil jsem se a hroutil v jakémsi obranném reflexu proti té zprávě celý a to navzdory tomu, že jsem ve vagónu nebyl sám a že to byla ostuda, ale nedalo se to zastavit.: TOHLE PROPÁNABOHA UŽ NE! TAKHLE HLUBOKO PŘECE KLESNOUT NEMŮŽEME! PANENKO SVATOBOŘICKÁ, KDO SEŠUP NÁRODA DO TÉHLE STOKY KONEČNĚ ZASTAVÍ?

To skutečně ta, co je tak čestná, poctivá a tak svatý a nedotklutelný je jí majetek nás všech, že svou poslaneckou oktávii i s příslušnou kartou na odběr benzínu strčila do rukou svého syna s tím, že kilometrů s nimi může projezdit kolik mu libo, protože terazky je ona místopředsedkyní poslanecké sněmovny, bude teď velet naší vládě? To ta, co si v roce 2010 začala před své jméno psát Mgr. třebaže se kolem žádné budovy vysoké školy v životě neprošla, má být nejvyšší a tedy i nejváženější občankou republiky? Kdysi ve Žďáru myla schody svého krámku a byla to ta nejpřiměřenější a nejspravedlivější práce pro ni, protože co od těch schodů vstala, rozsévá do našeho politického života zlost, nenávist i omezenost.

A teď má být strážkyní úspěšného postupu národa vpřed, jeho hospodářského i kulturního vzestupu a spokojeného života nás i našich dětí? Proboha svatého, kterému z oborů, jejichž znalost je k vedení vlády potřebná či dokonce nutná, tato opovážlivá hochštaplerka rozumí? Je odbornicí na národní hospodářství, na peněžnictví a bankovnictví, na věci materiální výroby, na zdravotnictví, školství nebo vůbec na nic z toho?

Cožpak její vztekem stažené rty a hněvivé výpady jednou proti těm a podruhé zase proti oněm, což je jediné, co si lze z jejích výstupů pamatovat, lze považovat za dostatečnou kvalifikaci pro vedení země? Co jsme komu udělali, že takoví se dnes do jejího čela cpou a nikdo se tomu ani nesměje, ani nediví a ani proti tomu nevytáhne do ulic?

Stalo se tehdy spásou země, že prezident Zeman zažádal od bezbřehé kariéristky101 notářsky osvědčených podpisů těch poslanců, kteří ji na předsedkyni vlády navrhují – a jelikož ty se nesešly – padl nápad udělat z Němcové premiérku pod stůl.

Co tam však nepadlo, bylo přesvědčení Miroslavy Němcové, že její zmařená šance stát se vládní premiérkou byly podrazem, zločinem a národní tragédií, za kterou se ona prezidentovi jednou krvavě pomstí. Protože kdyby nebylo jeho a jeho požadavku 101 řádně potvrzených poslaneckých podpisů vyžadovaných pro její premiérskou nominaci (sněmovna má 200 členů), stala by se ona ne-li prvním občanem, pak tedy první občankou země. A že tomu tak není, za to bude prezident platit, jak ještě žádný prezident na světě neplatil. Na to může vzít jed.

Dnes mají mnozí, ne-li téměř všichni za to, že když necelých pět let poté zbořila poslankyně Němcová slavnostní atmosféru zasedání nejvyšších představitelů státu ve Vladislavském sále Pražského hradu, když v průběhu druhého inauguračního projevu prezidenta Zemana vyskočila ze svého místa a s bodáky v očích se drala do uličky a pak, následovaná 14 svými na akci zřejmě domluvenými nohsledy (Pospíšil, Schwarzenberg, Kalousek, Langšádlová, Czernin, Pekarová, Láska a další), uháněla ze sálu a pak ven z Hradu, a to s takovým spěchem, že novináři ji dostihli až na Hradčanském náměstí, šlo o protest proti právě vyslovené prezidentově kritice stranickosti Bakalových tiskovin a České televize, ale já mám za to, že šlo o s parádou vykonanou pomstu na prezidentovi „za první českou nepremiérku“. Sice pozdní a jakoby s pozdržením vykonanou, ale zato vyhovující psychologické poučce o tom, že nejen vykonání pomsty, ale i její plánování přináší mstu vykonávající osobě pocity ze všech nejlibější.

Pomsta by tedy poslankyni šla a nadešel čas rozjímat nad tím, je-li to pro státníka ta nejlepší či dostačující vlastnost. Protože právě do této kategorie a konkrétně do prezidentského jejího oddílu se poslankyně Němcová, jak oznámila média v minulých dnech, chystá přestoupit. Oznámila totiž, že své usilování o prezidentský úřad nevylučuje.

Což je jako bychom my, lidé obyčejní řekli, že se na ten úřad sápeme jako hladoví psi.

Máme se na co těšit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

