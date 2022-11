Lubomír Man: Šafr by nám dovolil kritizovat jen to, co by vybral

Možnost nahlédnout do nitra liberálního demokrata, což je zhruba totéž, jako nahlédnout do nitra fašisty, nám v pondělí poskytl śéfredaktor týdeníku Fórum 24 Pavel Šafr. A to ve svém článku, týkajícím se páteční protivládní manifestace na Václavském náměstí.

reklama

Šafr svůj článek opatřil titulkem: ZRÁDCI NÁRODA, PŘESTAŇTE MÁVAT ČESKÝMI VLAJKAMI, a už tímto titulkem vyzval de facto české úřady k odtransportování uvedených „zrádců národa“ do příslušných nápravných zařízení“. A to nejspíš na Sibiř a zřejmě hned po očekávaném svržení Putinovy vlády, kterou Šafr nazval „vražednou zločineckou sebrankou“ a „nepřátelským vražedným režimem“.

Ale ani s českými „zrádci národa“ z Václavského náměstí se Šafr nepáral, a kromě národních zrádců je označil i za „barbarskou hordu služebníků nového Hitlera“.

Anketa Co vy a kandidatura Andreje Babiše? Budu ho určitě volit v obou kolech 81% Zvážím, že ho podpořím ve 2. kole 8% Nebudu ho volit 11% hlasovalo: 16435 lidí

Zajímavější než Šafrova sprostota je však jeho zmínka o tom, co je, dle jeho názoru, pro konání našeho lidu ještě přípustné, a co už ne. „Nesouhlas s vládní politikou je nepochybně legitimní, kritika vlády patří k základním vymoženostem demokracie,“ píše Šafr a má přitom viditelně na mysli výhradně jen vládní politiku domácí, sociální, hospodářskou atd., ale určitě ne českou politiku zahraniční. To je věc odborníků, jakým je též on, ale určitě ne záležitost prostých lidí, třeba i takových, co byli 28. října na Václaváku.

A pokud by se k této otázce přece jen i oni vyslovit odhodlali – a vyslovili by se jinak než odborníci a Šafr, což se stalo, pak je třeba je klepnout přes prsty a případně i přes ústa. S poučením, které si lze lehce vyvodit z následujících Šafrových slov: “Dobře, ale lidem, kteří zdaleka dorazili na Václavské náměstí, nejde vůbec o to, aby si vymohli vyšší sociální citlivost státu. Oni prostě hlavně chtějí změnit kurz a obrátit nás ze Západu na Východ.“

COŽ SE JIM NESMÍ POVOLIT! DO ZAHRANIČNÍHO SMĚŘOVÁNÍ NEMÁ LID CO MLUVIT! doslova řve a dopovídá Šafrův text, a my všichni, kteří si ještě pamatujeme, že demokracie znamená vládu lidu nad všemi, a to doslova nad všemi oblastmi života, tane na mysli otázka, co se náš vládní establishment, včetně Šafrova týdeníku Fórum 24, rozhodne po zahraniční politice vytrhnout z demokracie příště. A tím z ní udělat jen jakousi domácí kuchtičku. A i to jen zatím.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Lubomír Man: Premiér Fiala jako ještě skvostnější logik než politolog Lubomír Man: Sklenky hore. Se Slováky jsme si zachovali zdravý rozum Lubomír Man: Z univerzitní Plzně o Václaváku Lubomír Man: Kým senátor Vystrčil vlastně je?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.