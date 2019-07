Lubomír Man: Šarapatka vyzývá občany k provedení státního převratu

Poté, co ve svém článku na Forum24.cz nazvaném „Zeman žene zemi do občanského konfliktu kvůli Rusku“ obvinil člen rady ČT Zdeněk Šarapatka prezidenta republiky ze všech myslitelných i nemyslitelných zločinů, z nichž zřejmě za nejvážnější považuje ten, že prezident vede zemi do konfliktu.

A to nikoli prý ani ne tak proto, že by se do něho sám hnal, ale prý proto, že tak plní zadání ruské strany a konkrétně pak ruského prezidenta Putina. Protože ten konflikt je prý z ruské strany a též s tichým souhlasem prezidenta Zemana promyšlen a naplánován tak, že na jeho konci budeme tím nejpoddanějším poddaným Ruska i Putina.

Takže občane rozuměj: Zeman není žádný tvůj prezident, ale je to prachobyčejný agent cizí mocnosti, kterého tudíž za svého prezidenta už déle považovat nemůžeš. A cokoliv tedy proti němu i proti premiérovi Babišovi, který zrádnému prezidentovi ve všom zobe z ruky - nejspíš tedy i v tomhle - od tohoto okamžiku provedeš, půjde k dobru republiky, demokracie a svobody.

A co že by to „cokoliv“ mělo asi tak být?

Neuvádí snad pan Šarapatka přímo v titulu svého článku, že Zeman žene zemi do konfliktu? A není tedy nejjistějším způsobem, jak tomuto Zemanem a snad i Babišem zamýšleném konfliktu zabránit to řešení, kdy druhá strana - to je Šarapatka a všichni za ním a kolem něj - vyvolají svůj vlastní konflikt dřív než lidé Zemanovi? Ale co jenom nějaký konflikt, proti takovému zloduchovi jako je Zeman je nejvhodnější přímo státní převrat. Takový, co mu prskne do obličeje dřív, než on spíská svůj konflikt. A tím mu nádherně vypálíme rybník?

Poslouchejte! Vždyť on ten Šarapatka to takto téměř doslova navrhuje. Ve svém článku totiž píše: „Druhá Letná v listopadu je ještě daleko. Za čtyři měsíce může být na obranu republiky proti jejímu zavlečení o 30 let zpátky příliš pozdě. Občané bděte!“

Nezní to spíš jako: Občané, běžte do toho!? Hned teď, dokud je čas! Tak, jak do toho šli naši bratři na Majdanu! Zbavte zemi tyrana a zrádce.

NA HRAD!

Co se dělá, když někdo takto buntuje lid proti vším lidem zvolenému prezidentovi? A proti prezidentem jmenovanému předsedovi vlády a tím i vládě celé?

Lubomír Man

autor: PV