Ľuboš Blaha: Prvý gombík na košeli zapla zle. A už to bude iba horšie

TOTO JE AKOŽE TEN FEMINIZMUS? ŽE TU VEĽKÍ LIBERÁLI RIEŠIA ČAPUTOVEJ ŠATY?

Ja im do toho nechcem kecať, ale presne toto sú tie stereotypy, proti ktorým chcú akože progresívne bojovať.

Mne je srdečne jedno, aké má prezident pohlavie a čo má na sebe oblečené.

Verím v rovnosť mužov a žien a zaujíma ma, čo majú v hlave a nie, čo majú na hlave.

To, čo bolo politicky zaujímavé na zovňajšku Čaputovej, bolo len to, že si dá šaty v bledomodrej, pretože aj v deň, kedy chce vraj spájať Slovensko, potrebuje reprezentovať farby Progresívneho Slovenska. Trápne.

SÚ TO ONI, KTO ROBÍ Z POLITIČIEK BARBINY

Riešiť, či jej to slušalo, alebo nie, to je absurdné. Ona tam dnes nebola na móle. A je tak trochu ironické, ak z prezidentky liberálne média ospevovaním jej zovňajšku robia hlúpučkú Barbie.

Toto si žiadna žena v politike od svojich priaznivcov nezaslúži. Takto ju degradovať by som si ja v živote nedovolil a to som azda jej najväčší politický kritik.

DNES SME SLEDOVALI INAUGURÁCIU PREZIDENTKY ČI NÁKUPNÉ MANIAČKY?

Riešme jej slová, jej obsah, jej politiku. Ak si dobre pozriete moje statusy, nikdy som neriešil nič iné. Lebo o tom je skutočná viera v rovnoprávnosť.

No dnes sa to v médiách premenilo na čistý bulvár. Akoby sme už ani neriešili politiku, ale pozerali Nákupné maniačky. Hrozné.

ODBORNOSŤ? REALLY?

Jediné, čo ma dnes zaujímalo na inaugurácii, je Čaputovej prejav. Prečítal som si ho. A úprimne. V takejto slávnostnej chvíli namiesto jednej silnej myšlienky vychrliť tonu fráz a prečítať tam celú brožúru - to je nielen intelektuálne smiešne, ale aj krajne nevhodné.

Aspoň, že toľko nevzdychala. Inak by to bol úplný Kiska dva.

Možno aj trochu súdnosti by neškodilo. Povedať o sebe, že "ponúkam odbornosť" a nebyť profesor, riaditeľ vedeckého ústavu alebo autor desiatok monografií... uf, ja neviem, ale mne to príde ako hrozné naparovanie.

V dobrom - Čaputová je autorka zopár smiešnych brožúrok, ktoré jej financoval Soros. Aká odbornosť, preboha? Toto si o sebe sama povedať? Really?

KEDY ZAČNE ČAPUTOVEJ BLAHOREČENIE?

To, že “neprišla vládnuť", je úplne jasné. Ak to niekto zdôrazňuje, je to gýč. Prezidentské právomoci sú predsa mizivé. Prezident na Slovensku nevládne. Tak sa netvárme, že keď to povie Čaputová, tak je to prejav neuveriteľnej skromnosti od dobrotivej svätice.

Už len čakám, kedy slniečka začnú zbierať podpisy na jej blahorečenie. Zato, že baba povie, že nejde vládnuť, ale slúžiť.

A títo istí sa potom budú smiať voličom Mečiara či Fica, že akí sú nekritickí voči svojim lídrom. Veď to je smiešne. Správajú sa ako Čaputovej stádo.

ČAPUTOVÁ OCENILA FICA - KVITUJEM

To, že Čaputová nepriamo ocenila úspechy Ficových vlád v oblasti vedy, vstupu do eurozóny či boja proti schránkovým firmám, to je fajn.

Či bolo v takúto slávnostnú chvíľu potrebné hovoriť o devízových rezervách Národnej banky v roku 1993, to neviem - pripomínalo to skôr účtovníka Fantozziho.

BYŤ ŠŤASTNÁ Z VOJENSKÉHO PAKTU? ARE YOU KIDDING ME?!

Ale som si istý, že použiť slovo "šťastie" v súvislosti s NATO, to je skoro ako použiť "lásku" v súvislosti so zabíjaním a vojnou. Preboha, vojenské bloky nás nemôžu napĺňať šťastím, nech si o nich myslíme čokoľvek - vojna je zlo. Vždy.

A nekritickú oslavu NATO v Čaputovej prejave vnímam ako veľmi negustiózne prihlásenie sa k militarizmu, amerikanizmu, zbrojeniu a vojnám. Pre mňa - neprijateľné.

NATO môžu tolerovať či akceptovať, ale preboha, nie oslavovať a vyjadrovať šťastie! To je cez všetky čiary aj od Čaputovej.

Dostať sa k sociálnym otázkam až po nekonečných frázach o EÚ, NATO, klíme, dôvere, transparentnosti a právnom štáte - to je znakom typického odcudzenia bratislavských liberálov, ktorí nechápu priority slovenskej spoločnosti.

TO O ZLOM TOTALITNOM KOMUNIZME PÍSAL LEŠKO? SNÁĎ NIE

Vo vzťahu k bývalému režimu, ktorý po vojne pozviechal Slovensko na nohy, hovoriť len o "represii" a "totalite", to je absolútne primitívny antikomunizmus, ktorý je v hlbokom rozpore s tým, ako podľa štatistík vníma bývalý režim väčšia časť slovenskej spoločnosti.

Opäť - úbohý liberálny pohľad, trápne ideologizovanie, výsmech ľuďom, ktorí budovali našu vlasť počas socializmu.

A pri všetkej úcte - ak jej toto písal ex-komunista Leško, tak je to aj ľudsky neuveriteľne úbohé, lebo ten chlap tejto údajnej "totalite" poslušne slúžil ako redaktor Nového Slová.

ČAPUTOVA VYHLÁSILA VOJNU POLKE SLOVENSKA

Čaputovej prejav nebol prejavom zmierenia. Bol vyhlásením vojny. Proti všetkým, čo majú bližšie k socializmu. Všetkým, ktorí sú kritickí voči EÚ. Voči všetkým, čo majú plné zuby NATO a amerických vojen. Skrátka, Čaputová vyhlásila vojnu polovici Slovenska.

Nikdy nebudem Čaputovej vytýkať, aké mala šaty či účes. Nikdy by som nehodnotil výzor muža politika a nikdy to nebudem robiť pri žene političke - ak to nebude mať politický presah.

HISTORICKÉ ZLYHANIE HNEĎ V PRVÝ DEŇ

Moja kritika vždy bude o tom, čo táto politička predstavuje - aké názory, aké hodnoty, aké presvedčenie.

A v tomto budem nekompromisný - Čaputová ako prezidentka SR od prvého momentu zlyháva. Nie ako Barbie. Ale ako politička.

Prvý gombík na košeli zapla zle. A už to bude iba horšie.

A nepomôžu jej ani nekritické nadržané slniečka.

Dnes to bol epic fail.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

