Lukáš Kovanda: Dovolené se blíží, koruna ale bohužel citelně oslabuje

Před dovolenými to není dobrá zpráva. Koruna včera oslabila na svoji nejslabší úroveň vůči americkému dolaru prakticky za poslední takřka dva roky. Nyní se dolar prodává za 23,12 koruny. Povážlivě česká měna slábne také vůči euru. Nyní se euro prodává za 25,86, tedy koruně je vůči jednotné měně v podstatě na své letošní nejnižší úrovni. Důvodem jsou horšící se vyhlídky české ekonomiky, kterou investoři vnímají jako rizikovější, pročež z ní kvůli zhoršení mezinárodních ekonomických podmínek rychleji stahují svůj kapitál.

Růst české ekonomiky letos podle aktuální prognózy OECD zpomalí na 2,6 procenta. OECD se tak připojuje k dalším institucím, českým i mezinárodním, které dále snižují odhad letošního růstu. Pravděpodobně se ze strany některé z významných institucí nejedená o poslední snížení odhadu růstu české ekonomiky v letošním roce. Odhad OECD je vlastně ještě docela optimistický a zřejmě plně nereflektuje aktuální vyhrocení obchodní války mezi USA a Čínou. Pokud takto vyhrocená situace mezi dvěma nejsilnějšími ekonomikami světa bude trvalejšího rázu, což nyní rozhodně nelze vyloučit, bude muset být opětovně přepsán směrem dolů i odhad letošního růst české ekonomiky. Koruna by v takovém případě dále oslabovala. Dalším rizikem pro českou měnu je navíc hrozba takzvaného tvrdého brexitu. Jeho pravděpodobnost nyní opět stoupá, protože rostou šance, že se premiérem po ministerské předsedkyni Therese Mayové stane Boris Johnson. Ten je trhy i obecněji veřejností vnímán jako politik, který by za určitých okolností neměl s brexitem bez dohody zase až takový problém. Tvrdý brexit by byl pro českou ekonomiku a její měn, na Británii poměrně silně exportně závislou, další značnou přítěží.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

