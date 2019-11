Lukáš Kovanda: Hong Kong - Trump mlčí, jde tedy do tuhého

Exministr zahraničí USA Henry Kissinger to minulý týden na konferenci v Pekingu vyjádřil příměrem. V nové studené válce sice svět ještě není, ale pokud je studená válka jakýmsi temným horským masívem, nacházíme se v předhůří. Temnému masívu opravdu radno se vyhnout; konflikt mezi USA a Čínou by totiž podle šestadevadesátiletého státníka mohl být nakonec horší než první světová válka.

Podle Kissingera je ještě čas… otočit se a sejít z předhůří do bezpečí doliny. Při pohledu do hongkongských ulic se však zdá, že dějiny nás táhnou přesně opačným směrem, vstříc oněm temnotám. Carmen Reinhartová z Harvardu, expertka na mezinárodní finance, už v srpnu varovala, že protestní bouře v Hong Kongu mohou být spouštěčem světové ekonomické recese. Pravda, od srpna se podmínky na mezinárodních trzích poněkud zlepšily, zejména ovšem díky tomu, že centrální banky se opět jaly uvolňovat měnovou politiku a tisknout miliardy nových peněz. V Hong Kongu samotném se ale situace nelepší.

Hongkongská ekonomika zabředla ve třetím letošním čtvrtletí do recese, poprvé po deseti letech. Podstatná část „zvláštní správní oblasti“ je permanentními protesty paralyzována, turisté tam cestují, hlavně jen pokud opravdu musí; ostatní své výlety ruší. I proto se dramaticky propadají hongkongské maloobchodní tržby, stýskají si hoteliéři nebo provozovatelé restaurací. Škody jsou však mnohem širší, investoři například ztrácejí důvěru v tamní akciový trh. Na hongkongskou burzu zatím nevstoupí ani Home Credit. Společnost, kterou většinově vlastní skupina PPF Petra Kellnera, včera oznámila, že ruší přípravu na úpis svých akcií právě v Hong Kongu.

Hongkongské pouliční bouře přidělávají vrásky i americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Zatím k nim víceméně mlčí. A to jindy třeba neváhá po twitteru a reálném čase radit až do Paříže, jak správně hasit požár katedrály. Trumpovo mlčení odráží fakt, že jej hongkongské bouře, trvající již takřka půl roku, staví před nepříjemné dilema.

Američtí zákonodárci v tomto týdnu prakticky jednomyslně schválili legislativu, která v důsledku hongkongské protestující podporuje. Vysílají tím signál, který se Pekingu vůbec nelíbí. Investoři z celého světa se tak teď obávají, že postoj kongresmanů způsobí krach probíhajících jednání o dílčí dohodě v celní válce USA a Číny. Ten by pravděpodobně vedl k citelnějšímu propadu burz a předznamenal další dlouhé měsíce s celní válkou, která zásadním způsobem přispívá k současné ztrátě růstové síly globální ekonomiky; OECD minulý dále snížila svůj odhad celosvětového ekonomického výkonu v roce 2020.

Zmíněná legislativa určuje, že americké ministerstvo zahraničí by každoročně vyhodnocovalo, zda Hong Kong zůstává na Pekingu dostatečně nezávislý na to, aby si nadále uchránil svůj zvláštní status, kterým v obchodním vztahu s USA disponuje. Díky tomuto statutu nyní platí například to, že Spojené státy sice vedou celní válkou s Čínou, ale nikoli s Hong Kongem, ač ten je její součástí. Trump sice může v období do 2. prosince letošního roku danou legislativu vetovat, ovšem Kongres následně zřejmě veto přehlasuje, takže Trump by ve výsledku ztratil tvář – jakožto politik, jenž Číně přes razantní rétoriku ustupuje více než jiní američtí politici.

Trumpovi samotnému by přitom vyhovovalo, aby celní válčení alespoň načas utichlo, alespoň do voleb. Stupňováním celní války houstne nervozita trhů a riziko, že dramaticky propadnou. Máloco ohrožuje Trumpovy šance na znovuzvolení v listopadu 2020 jako právě citelnější pád trhů. Mnozí Trumpovi voliči mají podstatnou část svého bohatství v akciích a pokud trhy budou padat, zchudnou. To Trumpovi jistě k dobru nepřičtou.

Zároveň se stupňováním celní války a celkového napětí ve vztahu k Číně Trump připravuje o možnost, že Peking začne ještě dostatečně dlouho před volbami odkupovat zlomový objem americké zemědělské produkce, například sóji. Tyto odkupy by nepochybně zvýšily Trumpovu šanci na znovuzvolení, protože volby v příštím roce může rozhodnout právě to, jak širokou přízeň amerických farmářů Trump dokáže získat. Když bude boby odkupovat Číňan opravdu ve velkém, živobytí amerických farmářů se rapidně zlepší a dají tím spíše svůj hlas (opět) Trumpovi.

Jak v USA, tak ale i v Číně nyní tedy současně působí dvojí, protichůdná dynamika: krátkodobá a dlouhodobá. Krátkodobou dynamiku představují ekonomické zájmy znesvářených velmocí, které obě celním válčením hospodářsky ztrácí, pročež se chtějí dohodnout, alespoň přechodně. Představují ji ostatně i zájem Trumpův i ten jeho čínského protějška Si Ťin-pchinga. První z prezidentů chce být znovuzvolen, druhý si nepřeje svoji zemi destabilizovat, protože pokud něco, tak právě důsledky destabilizace Číny snad ponejvíce ohrožují jeho doživotní setrvání v úřadu. Dlouhodobou, „studenoválečnickou“ dynamiku pak představuje zájem o technologickou, a nakonec i vojenskou dominanci na světem. Zosobňují ji vlastně ani ne tak prezidenti samotní, jako spíše „jestřábi“ kolem nich nebo obecně ve vrcholných politických funkcích.

Trumpovo dilema je zřejmé. Buď nic vetovat nebude, Hong Kong podpoří, takže ohrozí dílčí celní smír s Pekingem, na němž může záviset jeho znovuzvolení. Nebo vetovat bude, ztratí tvář, ale vyšle Pekingu signál, že tentokrát to není v jeho rukou… Zdá se, že dějiny nyní kráčejí vstříc temnému masívu v rozporu s přáním dvou z nejmocnějších osob planety. Nezbývá než doufat; v to, že – řečeno s Kissingerem – se včas zastaví, otočí a sejdou zase do údolí.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

Psali jsme: BIS varovala před čínskými agenty. Takto prý špioni pracují Lukáš Kovanda: Češi ve svém životě stráví v zaměstnání delší dobu než průměrný občan EU Peksa (Piráti): Čína zneužívá technologie k potlačování základních lidských práv Čínský velvyslanec exkluzivně pro PL: Hongkongská otázka neumožňuje „dvojí měřítko“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.