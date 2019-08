Lukáš Kovanda: Hypotéky v Česku budou dále zlevňovat

Hypotéky v červenci opět zlevnily. A to poměrně výrazně. Průměrná sazba hypoték v ČR – Fincentrum Hypoindex – poklesla z červnové úrovně 2,76 procenta na 2,68 procenta. Hypotéky jsou tak nejlevnější od loňského října.

Dobrou zprávou pro všechny zájemce o bydlení je to, že hypotéky budou zlevňovat i nadále. Kdo tedy hypotéku nepotřebuje nutně hned teď, může zkusit štěstí vyčkáním na ještě nižší sazby. Pravděpodobnost úspěchu je poměrně vysoká. Nebo si může při individuálním jednání v bance o výši sazby zkusit vyjednat nižší než nabídnutou sazbu právě s poukazem na další zlevňování hypoték. Hypoteční bankéř by na to mohl slyšet.

Tržní úrokové sazby, které se vyvíjejí v poměrně těsné souvislosti se sazbami hypoték, totiž jen v posledním měsíci dále citelně poklesly. Například výnos desetiletého českého vládního dluhopisu klesl za uplynulý měsíc o takřka 27 procent, z úrovně 1,4 procenta na nynější jedno procento. V polovině srpna se ovšem propadl dokonce až na 0,91 procenta, nejníže od června 2017, kdy však ještě sazby výrazně stlačoval dozvuk intervenčního režimu České národní banky, ukončený v dubnu 2017. Jiná tržní sazba, kterou bankéři při stanovování sazby hypoték sledují, dvanáctiměsíční sazba mezibankovního trhu ČR PRIBOR, zase vykazuje nejnižší rozpětí nad základní úrokovou sazbou České národní banky za celé období od března 2006. Aktuálně rozpětí činí jen 0,21 procentního bodu. To rovněž svědčí o velmi silném tlaku tržních sazeb na pokles.

Další pokles hypotečních sazeb v tomto roce je tedy prakticky jistý. Kvůli zhoršení mezinárodní ekonomické situace světově významné centrální banky snižují úrokové sazby nebo takové snížení či jiné uvolnění měnových podmínek signalizují. V Dánsku se už objevila hypotéka se záporným úročením, kdy klient místo aby splácel úroky za hypotéku, úroky od banky inkasuje. Další nutnost měnového uvolnění ze strany centrálních banka si přitom ještě do konce letošního roku může vynutit tvrdý brexit nebo případné zavedení cel ze strany USA na evropská auta, k němuž by mohlo dojít v první polovině listopadu. To obé by Čechům v důsledku dále zlevnilo hypotéky.

I když Česká národní banka ponechá svoji základní sazbu letos pravděpodobně beze změny, na stávající úrovni dvou procent, hypoteční sazby mají kvůli zlevňování zdrojů, kterými banky hypoteční úvěry kryjí, další prostor k poklesu. Nelze vyloučit, že průměrná sazba hypoték do konce letošního roku klesne pod úroveň 2,5 procenta. Vyčkat na další pokles sazeb hypoték se tedy opravdu může vyplatit.

Druhou zásadní proměnnou, kterou kupující sleduje při pořizování nemovitosti na hypotéku, je kromě samotné hypoteční sazby pochopitelně cena nemovitosti. Nemovitosti v ČR dále zdražují, což je tedy naopak argument proti vyčkávání. Navíc když zlevňující hypotéky opět zvýší poptávku po nemovitostech. Růst cen nemovitostí se částečně odráží v meziročním srovnání počtu a objemu poskytnutých hypoték. Loni v červenci byl jejich počet sice vyšší než letos v červenci, zato objem byl nižší.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

autor: PV