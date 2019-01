Lukáš Kovanda: Mayová dnes jde na porážku. Trhy budou napjatě sledovat, jak rychle přijde s plánem B

Pokud Mayová opravdu podporu nezíská, důležité bude, jak výrazný její neúspěch bude: zda půjde o rozdíl několika hlasů, nebo o „historickou prohru“ jejího kabinetu, kterou mnozí vyhlíží.

Pokud se hlasy, které Mayové k prosazení návrhu chybí, budou počítat na vyšší desítky, nebo dokonce na více než stovku půjde opravdu už spíše o historické fiasko. To by burzy vyděsilo. Porážka o více než sto hlasů by byla nejvýraznější od roku 1924, porážka o 150 a více hlasů, kterou také nelze zcela vyloučit, by pak byla největší dokonce za uplynulých více než sto let.

Pod výprodejním tlakem by se v případě „historické prohry“ ocitly americké akciové trhy, které budou tou dobou otevřené, a také britská libra. Ta by se ve volném pádu ocitla při porážce o 220 hlasů a více. Mezi investory by naopak v případě fiaska londýnského hlasování stoupl zájem o bezpečná útočiště typu japonského jenu nebo amerických dluhopisů.

Pokud se Mayové nebude dostávat jen relativně málo hlasů, třeba jednotky nebo nízké desítky (maximálně do padesátky), burzy budou klidnější. Nevyloží si celou věc jako „konec světa“ a budou sdílet naději v možný kompromis. Burzy totiž, zdá se, už dnešní očekávaný neúspěch Mayové do cen akcií a kursů měn v přiměřené míře započítaly.

Po neúspěšném hlasování bude mít Mayová tři dny na to, aby předložila alternativní plán brexitu. Vystupňuje se ovšem tlak na ni, a to jak ze strany opozice, tak z vlastních a koaličních řad. Burzy tak budou bedlivě sledovat, jak rychle, pokud vůbec, bude Mayová s to „plán B“ předložit. Burzy také opatrně sází na to, že tlak, pod nímž se ocitne britská vnitropolitická scéna, ovlivní i dění v Bruselu. Mají za to, že Brusel by nemusel striktně lpět na současném časovém rozvrhu brexitu, ale mohl by umožnit odložení samotného vystoupení. Tak, aby se stihl dát dohromady nový návrh postupu brexitu.

Libra včera zpevnila na svoji nejsilnější úroveň od poloviny listopadu 2018. Burzy jako by tedy dávaly za pravdu spíše Mayové. Když totiž dnes její plán brexitu neprojde, je ve hře i varianta, že k žádnému brexitu nedojde. A tato varianta by byla z hlediska burz pravděpodobnější než brexit bez dohody, který je pro ně noční můrou.

Psali jsme: Lukáš Kovanda: Veřejný dluh ČR je nejnižší od roku 2009 Lukáš Kovanda: Maloobchod stále roste, problémem jsou auta. Letos přijde zpomalení Lukáš Kovanda: Ziskovost českých podniků je nejslabší od roku 1999, hrajeme si s ohněm Lukáš Kovanda: Česko zlepšilo čerpání peněz z EU, stále je ale podprůměrné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV