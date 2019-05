Lukáš Kovanda: Problémové boeingy by se do vzduchu mohly vrátit ještě před začátkem prázdnin

Americkému výrobci letadel Boeing svitla naděje. Federální úřad pro letectví USA totiž uvedl, že předpokládá, že problémové stroje Boeing 737 MAX by se mohly do vzduchu vrátit ještě před začátkem července. Americké aerolinky by tak nemusely ve svých plánech na letní sezónu zásadně prodlužovat období, po které s letadly nepočítají – a počítat ani nemohou.

V reakci na zprávu úřadu akcie Boeingu přidaly při včerejším burzovním obchodování tři procenta a ocitly se na dvoutýdenním maximu.

Pokud by Boeing dostal od úřadu povolení, aby problémové stroje mohly opět látat, ještě to ovšem neznamená, že uzemnění skončí v jiných zemích. Své vlastní, nezávislé prošetření celé věci plánuje právě i na základě rozhodnutí amerického úřadu příslušné orgány jak v Evropské unii, tak v Číně či třeba Kanadě. Například indonéský úřad pro letectví v týdnu uvedl, že problémové stroje možná budou moci vzlétnout až v průběhu roku 2020.

Každopádně verdikt amerického úřadu pro letectví je nadějný v tom, že už to nyní není jen otázka „zda“ stroje opět vzlétnout, ale „kdy“. A existuje šance, že ještě po část letošní vrcholné letní sezóny by klienty obsluhovat stihly, a to i v ČR. Tím se ulevilo desetitisícům Čechů, kterým uzemnění může zkomplikovat dovolenou, ale také by usnadnil a opětovně zlevnil provoz českých aerolinek a cestovních kanceláří.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

autor: PV