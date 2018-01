Lukáš Kovanda: Ropa citelně zdražuje, mají se řidiči bát drahých cen pohonných hmot?

Ceny ropy pokračovaly v uplynulém týdnu v překonávání několikaletých rekordů. Cena barelu ropy Brent se zejména z důvodu stále omezenější nabídky suroviny na světovýchtrzích dostala na nejvyšší úroveň od první poloviny roku 2015. Do korunových cen pohonných hmot se však zatím toto zdražování ropy tolik nepromítá. Pohonné hmoty v ČR se stále prodávají za ceny nižší, než byly na počátku roku 2017, a to navzdory tomu, že cena ropy je nyní výše. Důvodem tohoto vývoje je posilující koruna. Zatímco loni touto dobou se jeden dolar prodával za 25,46 koruny, dnes vyjde o více než čtyři koruny levněji. Dolarový nárůst cen ropy je tak do značné míry absorbován právě zpevněním koruny vůči dolaru. Nicméně zejména tehdy, setrvají-li ceny ropy na svých současných vysokých úrovních delší než jen přechodnou dobu, pocítí cenový růst i řidiči v České republice. Absorpční schopnost zpevňující koruny se totiž již z převážné míry vyčerpala. Další tak dramatické zpevnění koruny k dolaru, k jakému došlo od dubna do července 2017, již nenastane. V příštích týdnech proto očekáváme růst ceny benzínu na 31 korun za litr, zatímco nafta překoná úroveň třiceti korun za litr.

Lukáš Kovanda, ekonom

