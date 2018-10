Lukáš Kovanda: Výsledek senátních voleb je z ekonomického hlediska jednoznačně pozitivní

Poraženy odcházejí ze senátních voleb jak hnutí ANO, tak ČSSD, které vládu tvoří, ale také komunisté, kteří podpořili její vznik. Voliči tak vyslali poměrně zřetelný signál, že si nepřejí prohlubování levicové politiky těchto stran. Tento signál vítá tuzemská firemní a podniková sféra, podnikatelé i živnostníci, ale také mezinárodní investoři. Ti všichni se v rostoucí míře neblaze potýkají s důsledky kroků současné vládní koalice.

Například tuzemské firmy jsou letos nejméně ziskové za posledních minimálně dvacet let. Klíčovým důvodem je přidávání na mzdách. To je do určité míry objektivně nutné, ovšem vláda dále „přikládá pod kotel“ mzdovému růstu. Například zvyšováním platů zaměstnanců veřejné sféry, které předčí mzdový nárůst sféry soukromé. Kromě toho se živě diskutuje o dalším citelném navyšování minimální mzdy.

Výsledek senátních voleb by mohl znamenat zásadní změnu kursu zejména v případě ekonomické politiky hnutí ANO, které se nyní v ekonomických otázkách posune více doprava, aby „vzalo vítr z plachet“ ODS. Je například otázkou, zda se hnutí bude dále vehementně snažit prosadit zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb. Resumé senátních voleb lze dost dobře číst tak, že veřejnost už si z převážné většiny nic takového nepřeje. Vždyť ODS, z jejíchž jedenácti finalistů bylo zvoleno hned deset, EET kritizuje a slibuje její zrušení. Zřejmě už také ani odbory nebudou moci tak účinně jako doposud prosazovat u vlády své stále neskromnější požadavky.

Z hlediska mezinárodních investorů i ekonomického rozvoje ČR lze pozitivně hodnotit i ten fakt, že v boji o Senát zcela pohořely extrémní politické síly. Komunisté v něm poprvé za dobu jeho existence vůbec nebudou zastoupeni.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

Psali jsme: Advokátka Samková: Šestnáct a půl procenta voličů rozhoduje o všech? Tohle fakt nemá cenu, zrušte Senát Bylo to mizerné, ale víc jsem ani nečekal, zhodnotil senátorské volby Babiš. Raději odjel na víkend do ciziny Kolik má kdo aktuálně senátorů? Kdo bude mít předsedu? Zde nabízíme přehledné shrnutí voleb Daniel Herman prohrál, ale jásá: Poprvé v historii je Senát bez komunistů. Demokracie vždycky zvítězí!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV