Marek Hilšer: Nechceme, aby si naši zemi přivlastňoval bezohledný miliardář

Včera na úplně plném Václaváku bylo 125 000 lidí. Nebyli to turisté ani návštěvníci koncertu, ani zaplacený kompars, jak se nám někteří snaží namluvit. Byli jsme to my, normální občané, kteří nechtějí, aby si jejich zemi přivlastňoval bezohledný miliardář. My všichni kdo chceme, aby si už naši zemi nepřivlastňovali žadní kmotři jako v minulosti, současnosti nebo v budoucnosti. To je náš společný zájem bez ohledu na politickou příslušnost každého z nás. Včera se ukázalo, že se jako občané můžeme spojit v zájmu nás všech, a že se nesmíme nechat rozdělit těmi, kdo chtějí naši společnost rozhádat, aby ji mohli bezohledně vysát a obohatit se na úkor nás všech.

autor: PV