Markéta Šichtařová: Miss je Obluda!

Ženy v kampani #metoo po celém rozvinutém světě ukázaly, že už více nestojí o to, aby byly předmětem sexuálního zájmu mužů, nýbrž přejí si, aby byly obdivovány pouze platonicky. A to pokud možno nikoliv za svůj fyzický zjev, ale pouze za své intelektuální schopnosti. A teď si ženy vybojovaly další vítězství. Také soutěž o nejkrásnější dívku konečně nabere správný směr. Bohužel zatím tato pokroková inovace platí pouze ve Spojených státech amerických, ale není pochyb, že do Evropy jistě tento pokrok také brzy dorazí.

Novou americkou Miss už totiž napříště nebude porota vybírat podle jejího vzhledu. Zastaralá a veskrze sexistická promenáda v plavkách skončí úplně, nakloněné to mají i vysoké podpatky a defilé v róbách, které mnohým emancipovaným lidem připomínalo koňský handl. Podle předsedkyně soutěže Gretchen Carlsonové – to je mimochodem ta paní, o které se před dvěma roky hodně psalo v souvislosti s jejím nařčením šéfa televizní stanice Fox News z údajného sexuálního obtěžování – zkrátka nově nebude o vítězce Miss rozhodovat vzhled, nýbrž její osobitost.

Mladého multikulturního muže totiž už nezajímá, jak dívka vypadá, ale pouze to, jakou má duši. Vlastně správně by se měla soutěž jmenovat Miss dušička, protože o fyzickou krásu v ní nyní už vůbec nejde.

Tímto však progresivní levice jen začíná. Původní soutěž byla totiž opravdu diskriminační a nechutně sexistická, když počítala s účastí jen žen. Co muži a co třetí pohlaví? Domnívám se proto, že i název Miss Dušička je tedy jen přechodnou úlitbou starým pořádkům a časem by se název měl změnit v méně diskriminační. Výraz Miss by měl být nahrazen výrazem osoba, person či třeba člověk, aby nedocházelo k diskriminaci žádného z 52 známých variant genderů.

Nicméně přiznejme si, že i soutěž Osoba Dušička může být u některých starých struktur negativně ovlivněna stereotypním vnímáním a vzhledem soutěžících. Proto by bylo záhodno v zájmu potlačení genderově stereotypního uvažování, aby do budoucna všichni soutěžící vystupovali na soutěži s pytlem přes hlavu, jehož střih by se mohl inspirovat kupříkladu u střihu burky.

Pochopitelně takto moderně pojatá soutěž Osoba Dušička nebude příliš divácky atraktivní, jelikož jednotlivé soutěžící od sebe nebude možno rozeznat, bude tedy i bez sponzorů. Nicméně právě za tímto účelem občanská společnost 21. století disponuje vysokým počtem neziskových organizací a systémem dotací. Tudíž nebude problém takto pojatou soutěž ufinancovat.

Sluší se také pogratulovat k brilantnosti všem mozkům, které mají čas na vymýšlení takových ptákovin, jako je třeba ohavná Miss-osobitost. To normální mozek nás ostatních smrtelníků nedá. Musím se totiž přiznat, že autorka tohoto textu je mentálně velmi jednoduché až primitivní sexistické prasátečko. To se projevuje kupříkladu tím, že mám stereotypní genderové myšlení a věřím v takovou překonanou hovadinu, jako že mezi ženami a muži existují biologické rozdíly!

A pokud by tu pořád ještě byl nějaký moderní trubec, který to dosud nepochopil, ubezpečuji jej, že právě měl příležitost seznámit se s útvarem, jemuž se říká sarkasmus. Sarkasmus a legrace je totiž asi to jediné, co těm normálnějším zbývá v dobách dekadence evolucí prověřených hodnot.

Markéta Šichtařová

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Transgender aktivista Jiří „Marie“ Feryna prý znásilňoval na Klinice. Věc nebyla zametena pod koberec, naopak má zásadní pokračování Karta se obrací: Sahání na hýždě a do rozkroku. Jedna z prvních aktivistek kampaně MeToo obviněna ze sexuálního obtěžování Ty obrazy nahých nymf musí zmizet! Galerie rozhodla pod vlivem kampaně MeToo Markéta Šichtařová: Všichni jsme myši v kleci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV