Martin Komárek: Babiš jde s tím, kdo to chce, i když sám nechce

Dostal se tam, kam nechtěl. Socialisty nemá rád i přes to, že změnili vedení. Jeho osobní nepřátelé Chovanec a Sobotka jsou pořád vlivnými poslanci.

Co je však horší: Přes řeči o různých osmdesátiprocentních shodách v programu, má Ano s ČSSD pramálo společného. Ano je zatím energická catch all party se směřováním do pravého středu. ČSSD je zastydlá levice, která tkví na ve dvacátém, ale pořád ještě ve století páry.

Co je ještě horší: případná koalice bude záviset na vůli komunistů. To samozřejmě nejsou žádní komunisté, ale spolek vykutálených podnikatelů, kteří obchodují se sentimentem některých lidí, podobně jako Okamura obchoduje se strachem jiných. Dají se tedy koupit. Jenže ta cena bude velice vysoká. Jak z hlediska obsahu, tak z hlediska toho, jak bude případná Babišova vláda vypadat v očích slušných lidí.

A co je vůbec nejhorší? Socialisté se dostali do pozice malého hada. Stali se lidovci 2.0. Za mrzký volební výsledek budou požadovat neúměrně mnoho křesel a vlivu.

K Babišově škodě to ale dopadlo, jak dopadlo. S SPD to nejde, ODS to nechce, Piráti nevědí, co chtějí. A tak se jde s tím, koho nechci, ale kdo to chce.

Pokud vláda na tomto půdorysu vznikne, nebude podle všeho valná. Bude však výsledkem toho, jak voliči rozdali karty. Babiš s tímhle listem o mnoho víc vydojit nemohl, i když má plnou ruku trumfů. Lůzři ho dohromady drží pod krkem.

Nejlepší by bylo karty rozdat znovu.

Jenže který hráč se vzdá dobrovolně svého listu?

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

Psali jsme: Martin Komárek: Mašírujem proti Zemanovi, za svobodu slova Martin Komárek: Prezident pobavil Zemana Martin Komárek: Zabil Zeman slovenského novináře? Martin Komárek: Vyhodili mrzkého poštmistra

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV