Martin Komárek: Zakážeme sexy holky, ať jsou na fotbale burky

Jistě, každý normální člověk se zeptá, proč nezakáže záběry sošných chlapců, často poloobnažených, kteří se honí za mičudou a občas se válejí ve vysoce vyzývavých polohách. Což to není sexismus?

Islám to má poměrně jednoduché. Zahalování žen nařídil Prorok a jeho ústy Bůh. Není co řešit. Naši proroci o tom nemluvili, a tak je nahrazují moderní soft inkvizitoři. Za pár let se ženský šatník Západu a islámu od sebe lišit nebude.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz.

autor: PV