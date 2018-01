Martin Komárek: Zeman - Blbí ministři a podělaný Dubček

Ano, ministři, kteří podali pod komunistickým nátlakem v roce 1948 demisi, byli blbí. Což nesnižuje nijak zásluhy, vzdělanost a občanské ctnosti těchto pánů. Nečetli situaci, nahráli soupeři, uškodili sobě, ale hlavně miliónům dalších lidí.

Jasně, vzhledem k tomu, jak byla Evropa rozdělena, by nejspíš Gottwald vyhrál stejně. Ale ta výhra nemuseal být tak děsivá pro budoucnost země. Nebo by byla ještě děsivější. To, že ministři udělali nejhorší možný, navíc nevynucený krok, není spekulace, ale fakt. Zachovali se blbě, ergo byli blbí, tedy aspoň pro tu chvíli.

Hrůzu oné noci z dvacátého na jednadvacátého srpna osmašedesát jsem zažil a vím, jak se báli rodiče. Nikdo nevěděl, zda Rusové nepřijeli vraždit a věšet. Bát se smrti je normální.

Dubček a spol. byli odvlečeni do Moskvy. Určitě na ně naléhali, lámali je, ale nemučili a mohli pochopit, že jim o krk nejde. Prostě byli taky blbí. Možná se tak úplně nepodělali, možná je Brežněv a jeho lidi zblbli. Slíbili jim, že je tak nějak nechají u lizu. Nevím, nebyl jsem tam. Nevím, jak bych obstál, nemohu soudit.

Zeman však mluví pravdu. Pokud je někdo šéfem státu, kterému lidi věří a spoléhají na něho, a ten člověk odsouhlasí okupantům, co chtějí, tak se podělal.

Zemana můžeme kritizovat za ledacos. O únorových ministrech a Dubčekovi řekl pravdu.

Navíc se zas bude o něm všude mluvit a připsal si body za státní peníze.

To, že naštval samozvané moralizátory, je přidaná hodnota.

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

