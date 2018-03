Michal Rusek: O systému hodnot novinářů (nejen) Zdeňka Bakaly

Blbý národ si zvolil blbě… Blbý národ si zvolil blbého prezidenta… – Tak přesně toto je ukázkově nedemokratický způsob myšlení. Protože to kulaté razítko, co je dobře a co nikoliv, to nemá z nás nikdo. Proto je zde dohoda (a to je správně), že budeme hlasovat demokraticky a výsledek budeme nejen považovat za rozhodnutí většiny, ale budeme jej respektovat.

Už samotný velmi silový způsob věčného ostouzení a vytrvalého zpochybňování, jakému musí už řadu let čelit prezident Zeman, není demokratický, protože autentický demokrat je především hrdý na váhu svých argumentů. Na jejich relevanci. Autentický demokrat by se hluboce styděl, kdyby měl opakovaně používat ukázkově goebbelsovskou taktiku věčného omílání pouhých detailů a podružností, jejich nafukování s divadelně vážnou tváří (neuvěřitelné pokrytectví!) a následného dělání z nich velblouda.

Samozřejmě, že jakákoliv garance, že tu či onu kauzu máme vnímat „právě takto ideálně“ a „právě takto dobře“, neexistuje. A existovat ani nemůže. Jenže to platí i naopak. Neexistuje jakýkoliv opačný relevantní důkaz, že opačné postoje, než jaké má Zeman, jsou ideální, správné a dobré. Nicméně dobře, věnujme se tomuto tématu detailněji: Je zřejmé, že jde o HODNOTOVÝ SYSTÉM, ke kterému se všichni vztahujeme. O ten jde prvořadě. Jenže tím jsme se posunuli jen z bláta do louže.

Jaký hodnotový systém je správný? K čemu se vztahujeme?

Výchozí premisou pro humanisticky založené je zmenšování utrpení a především nepodílení se na něm, ať už se děje kdekoliv ve světě.

Nyní vznikne spor, protože část populace nevidí dál než k plotu svého souseda, nevnímá, jak velký problém je zahraniční politika Západu. (Navíc ji kritizují, co čert nechce, jen zprofanovaní komunisté. Ale též SPD Tomia Okamury. A právě zahraniční politika SPD stojí za pozornost, protože vyvažuje trendy, které z libovolných příčin a důvodů oficiální „velká“ politika spíše a doslova musí zastávat. – Třeba fakt, že pokud nejsme nezávislí ekonomicky, nemůžeme mít ani nezávislou zahraniční politiku, natož obranu. Ten stát, který není samostatný a nezávislý ekonomicky, nemůže mít nezávislou zahraniční politiku. Ale to je velké samostatné téma.)

Problémem nejen nás, občanů, ale i světa (viz Libye, Irák, Sýrie, Afgánistán...) je NATO a jeho stále pokračující expanze směrem na Východ a tedy k Rusku. A je nutné to připomenout znovu a opakovat stále: Byl to zprvu i samotný Václav Havel, Havel raný, který ještě do února 1990 požadoval ÚPLNÉ ZRUŠENÍ VŠECH VOJENSKÝCH USKUPENÍ, tedy i NATO.

Západ dal slib Gorbačovovi a Západ (tedy USA) tento slib porušil. Dokládá to přímo i americká strana: Cohen, poradce prezidenta Bushe, potvrzuje porušení dohody o nerozšiřování NATO na východ. Gorbačov „…byl ujištěn, že když sjednocené Německo zůstane v NATO, Severoatlantická aliance se už dál směrem na východ rozšiřovat nebude. Gorbačov se s tímto slibem spokojil. Důvěřoval Američanům – a to byla chyba“. – Zdroj: dokument ČT2.

Stále jsme jak malé děti, když nechápeme, že USA jsou v hájení svého národního geopolitického zájmu jednak cynicky pragmatičtí, ale současně i prohnaně „upřímní“, viz slova George Friedmana ze STRATFORu (4. únor 2015).

Nebo vyzbrojování mudžahedínů v Afghánistánu již od července 1979 (tím se pravděpodobně vytvořil základ budoucí Al-Kaidy), na což pak reagoval SSSR přímou vojenskou intervencí v prosinci 1979 do Kábulu. Píše o tom poradce Brzezinsky: How Jimmy Carter and I Started the Mujahideen.

Ale můžeme si připomenout i slova Jána Čarnogurského, bývalého disidenta, která také nelze jen tak zpochybnit: Čarnogurský o politice USA – Havel, Wałęsa…

A na druhé straně je zde podobně jako jméno ZDENĚK BAKALA nedotknutelné jméno SOROS. A podobně jako přišel k majetku na hranici zákona nebo možná už za jeho hranicí Z. Bakala (často jde jen a pouze o právní výklad, zde narážíme na nestrannost soudů a jejich ochotu, nebo možná i strach, najít adekvátní paragrafy proti Bakalovi), můžeme si dohledat, jakými finančními operacemi přišel ke svému majetku právě zmíněný SOROS. Za zmínku v této souvislosti stojí informace, že Soros podniká v hazardu.

Takže pokud čtu tyto komentáře Slova o Zdeňku Bakalovi jako o „velké skvrně“ tak dostala přednost před zamyšlením nad „hodnotovou krizí západoevropské civilizace“, nelze si nevšimnout, že autor této věty (Institut Václava Klause) zcela ignoruje jiný hodnotový systém, než na jaký Václav Klaus a nebo jeho Institut dohlédne, nebo přesněji chce dohlédnout. Viz: Nepochopil situaci a poskvrnil posvátnost chvíle, ztrhal Klausův institut Zemanův projev.

A o tom jsou volby, o tom je demokracie.

Toto je ukázka, jak velice nám chybí kritické myšlení, protože Bakala není jen Bakala, ale je současně již i symbolem, zcela stejně, jako komunista Ondráček není jen Ondráček, ale současně je i symbolem opuštění totalitního systému po Listopadu.

Bakala je symbolem korupce a mafiánství, které tady po Listopadu vzniklo. A není to jen Bakala, ale jde o desítky a stovky a tisíce „podnikatelů“, z nichž mnozí měli v éře premiéra Klause v 90. letech vysoce nadstandardní „vztahy“ nejen k úvěrům v bankách, ale i na soudy a policii, takže měli de facto beztrestnost, ale nejen to, skrze své politické strany a lidi v nich i k přípravě potřebných zákonů. Viz ČEZ a fotovoltaika, viz chybějící zákony proti lichvě a šmejdům. Atd.

Bohužel byla to právě vláda Václava Kaluse, za které se tyto mafiansko-korupční trendy začaly ustavovat a na věci nemění nic ani to, že to byl, bohužel, i Zeman, který se s Klausem dohodl a oba zde zavedli mizerný systém pojmenovaný Opoziční smlouva, což ve skutečnosti nebylo nic jiného, než fatální rezignace na kontrolní roli opozice výměnou za to, že se bude Zemanovi snadno a pohodlně vládnout (včetně bujení korupce, což je zákonité, chybí-li kontrola…) a výměnou za to, že až vyhraje druhá strana, tak se to prostě otočí.

Toto byl ukázkový podvod vůči občanům, který jde jak za Klausem, ale stejně tak i za Zemanem. Byl, ale i stále je vydávaný (!) za dobrý nápad. A přestože je Zeman (přes všechnu kritiku výše) stále ta lepší volba, není dobré mlčet o tom, co je kolem něj špatně. Vůbec nejde o „Pussy Riot“, nejde o vtípky o novinářích s Putinem, nejde ani o jeho podivné vrávorání u klenotů. To jsou naprosté drobnosti. Ale je typické, že na podstatnou a tedy tolik potřebnou kritiku Zemana (!) se jeho kritici (též z řad ČT) nezmůžou.

Přitom je na místě zmínit podivnou podporu Zemana exekutorskou mafií (snad se jej na to někdy zeptá Soukup z TV Barrandov), nebo další věc, kterou širší veřejnost už vůbec nesleduje, jeho technokratická podpora kanálu Odra-Labe-Dunaj, jehož stavba by zničila a nevratně proměnila velký kus naší krajiny. Tady by byla kritika Zemana a jeho hodnotového systému na místě.

Zeman upozornil na klíčový problém: nefunkční média i ČT

Jenže osoba jménem ZDENĚK BAKALA – a to je podstatné – není jen symbolem korupce, ale je současně přímo i vlastníkem významných médií:

Economia, a.s., je důležitým hráčem na poli online médií a digitalizace mediálního obsahu a významným vydavatelem ekonomického a odborného tisku. Economia provozuje úspěšné zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, webový projekt Aktuálně.TV, mnoho tematických internetových titulů a freemailových portálů. Zároveň vydává deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom, Respekt a několik odborných titulů.

A toto je nutné pochopit: Čím více opravdu kvalitních a odborných informací Bakalova média uvedou a čím menší procento manipulujících textů a informací v jeho médiích bude, tím snáze, jemněji a nenápadněji bude Economia pro svého vlastníka pracovat. Někdy je ale mnohem významnější i to, o čem se v médiích nemluví, než o čem se mluví. Řada lidí a firem potřebuje jediné: Aby se na jejich hříchy definitivně zapomnělo.

Výsledkem je, že Bakalova média svému majiteli slouží tím, že velmi účinně odklánějí potřebnou pozornost mimo to, co naše společnost musí řešit, chce-li pokročit ve svém vývoji. – A o tomto veďme diskusi, tady najděme sílu udržet mediální agendu u toho, co je skutečně podstatné.

Asi nezbude, než postupně upozorňovat na kauzu za kauzou, jež média vlastněná Zdeňkem Bakalou nikdy neřeší (!), nebo jen ve vhodný okamžik pouze nakousnou a pak cíleně pošlou k ledu. Viz následující příklad:

Vyšumí Šuman do ztracena?

V kauze ŠUMAN novinář Spurný (Bakalův Respekt) s velkou pompou před volbami v DVTV (Veselovský, jeho kolegyně Drtinová byla oceněna Sorosovou novinářskou cenou) oznámil, že mají sólokapra (informace týkající se Babiše a hnutí ANO), jenže, prý, zrovna teď ještě nemůže Respekt nic dalšího uvést, ale že další pokračování kauzy zveřejní již příští týden, tedy za několik dnů. To bylo asi 2 týdny před před parlamentními volbami v říjnu 2017, kdy tato kauza mohla ještě částečně změnit výsledek voleb.

Nyní se píše 9. březen 2018 a Respekt k této kauze vytrvale mlčí. Zřejmě se to Bakalovi a lidem kolem něj nehodí do jejich ideologického krámu. Viz video: Proč nezveřenil Respekt avizované odhalení zdroje Šuman?

Michal Rusek

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami .

Psali jsme: Jiří Ovčáček před kamerou PL: Že jsou Drahošovi voliči pražská kavárna a měli by mlčet? V žádném případě Zeman příští týden oslaví s příznivci své uvedení do úřadu Hodnocení Zemanova projevu v Institutu Václava Klause: Nedůstojný a ponižující Kardinál Duka se pomodlil za Zemana a kritikům poslal tento vzkaz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV