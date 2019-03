Michal Šebek: Šaráda, v níž si Andrej Babiš sype popel na hlavu, nikoho neohromí. Je to jen laciné gesto

Populistická slova a gesta? Jen jedna velká šaráda naoko…

Ostatně není to prvně, kdy by si český premiér Andrej Babiš pomyslně nasypal popel na hlavu a uznal chybu. Stačí se přece rozpomenout na kauzu výstavby dálnice D1, kde se v prosinci loňského roku omlouval za svého ministra Dana Ťoka. Tehdy se premiér omlouval za kolony a zdržení řidičů. To, že by Andrej Babiš vyvodil z problémové výstavby D1 nějakou odpovědnost, jaksi zapadlo v zapomnění. Zkrátka a dobře se omluvil, přičemž ministr dopravy, který je trnem v oku všem, zůstává na svém ´fleku´ dál. Není to nějak podobné tomuto případu, kdy najednou český premiér tvrdí, že si koaliční rada neuvědomila, že ten návrh na zvýšení rodičovské je nespravedlivý? Když se podíváme pozorně, toto tvrzení, s nímž dnes Andrej Babiš přišel pro některá média, má i druhou rovinu. Neukazuje to na nekompetentnost celé jeho vlády, když někteří jeho ministři jsou schopni navrhnout něco, co může být nespravedlivé a způsobit křivdy? Jak je možné, že v jeho koaliční vládě jsou lidé, kteří si neuvědomují, že jejich návrhy zákonů mohou být špatné?! Co to je za rádoby odborníky? Kde se, proboha, vzali…

Proč ten popel na hlavu? Že by pomyslný strach z rodičů a nevole?

Ať už je za tím tvrzením o nespravedlnosti, které pronesl premiér Babiš v médiích cokoliv, jedno je téměř jisté. Je v tom nejspíše jeden velký strach o politické body. Je totiž skoro jisté, že nikdo z vlády nečekal, že se strhne taková lavina nevole, která mezi rodiči zavládla. První, kdo to ´odskákal´, byla ministryně Maláčová, která již na sociálních sítích dostala pěknou sprchu nadávek od naštvaných rodičů. Možná právě tohle bylo impulsem k tomu, aby nejen ona, ale i Andrej Babiš pochopili, že proti nim nestojí jednotlivci, ale několikatisícový dav odhodlaných lidí, kteří, když to bude nutné, rádi vyrazí do ulic.

Psali jsme: Michal Šebek: Na zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny ´prachy´ nejsou, na nákup obrněných vozidel ano Michal Šebek: „Rodina je pro mne vším“, kasá se Maláčová na sociálních sítích. U kulatého stolu s koaličními partnery si ovšem neumí bouchnout do stolu Michal Šebek: Korupce, nefunkční státní správa, zdravotnictví nad krachem a rozpolcená společnost. To je dnešní obraz Česka Michal Šebek: Zákony politici nastavují, aby lidé živořili. Čas likvidace chudých nadešel

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV