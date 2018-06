Milan Frydrych: Okénko trhu

Po prvotních clech v hodnotě 50 mld. dolarů by výše dalších restrikcí mohla dosáhnout hodnoty až 200 mld. dolarů. Čína slíbila odvetné opatření. Nicméně ve stejné výši to nezvládne, jelikož za minulý rok dovezla z USA zboží v hodnotě pouhých 130 mld. dolarů. Amerika tak minulý rok dosáhla vůči Číně deficitu ve výši 376 mld. dolarů. Kroky americké administrativy kromě Evropské unie sledují také asijské země, jelikož řada z nich patří do čínského dodavatelského řetězce, např. elektronických produktů. Pro Ameriku by to znamenalo vyšší ceny dováženého zboží, které by srazily dolů spotřebitelský optimismus a zvýšily tlaky na již tak rychle rostoucí spotřebitelskou inflaci.



Zdá se tak, že se roztáčí spirála odvetných opatření. Funkcionář ECB P. Lane sdělil, že globální ekonomika vydrží obchodní napětí, ale další eskalace konfliktu by mohla mít závažné následky. Zvýšenou nejistotu na trzích můžeme pozorovat již dnes. Euro a měny ve střední Evropě oslabily a naopak vzrostly ceny amerických dluhopisů, zlata či hodnota japonského yenu. Koruna oslabila nad EUR/CZK 25,80 a zvyšuje šance na rychlejší utahování tuzemských měnověpolitických podmínek ČNB.



Maďarská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny se základní sazbou na 0,9 % (v případě Maďarska se jedná o tříměsíční sazbu) a to navzdory nedávnému výprodeji maďarského forintu, kdy se kurz dostal nad EUR/HUF 324, nejvyšší úroveň za více než tři roky. Spotřebitelská inflace dosáhla v květnu 2,8 % r/r a je tak jen dvě desetiny procentního bodu od cíle MNB. Centrální banka riskuje další výprodej forintu a ztrátu kredibility na mezinárodních trzích, jelikož očekávání na utahování měnové politiky rostou. Původní plán zněl ponechat velmi příhodné měnověpolitické podmínky do konce tohoto desetiletí, ale poslední vývoj naznačuje, že MNB své předsevzetí nebude schopna udržet, aniž by nečelila ztrátě důvěry.

autor: PV