Milan Frydrych: Okénko trhu

Meziročně je důvěra o 6,7 b. vyšší. Podnikatelská důvěra naopak vzrostla o 1,4 b. na 17,0 b. tažená zejména průmyslem, jelikož firmy čekají pro následující čtvrtletí zvýšení tempa růstu výrobní činnosti. I přes pokles spotřebitelské důvěry kompozitní index vzrostl.



Německý IFO index podnikatelské důvěry v červnu pokračoval v poklesu a nyní se pohybuje na 101,8 b. v souladu s očekáváním trhu. Obavy z obchodních válek pokračují – D. Trump nyní Evropské unii vyhrožuje 20% clem na dovážená auta. Takovéto opatření by výrazně uspíšily zpomalení největší ekonomiky eurozóny. Tým RBI odhaduje růst německého HDP pro tento rok ve výši 2,2 %, ale vzhledem k současnému vývoji je velké riziko, že se dočkáme o něco slabšího růstu. Index očekávání se oproti minulému měsíci nezměnil (98,6 b.).



V úterý vyjde americká spotřebitelská důvěra za červen, pro kterou trh odhaduje nezměněnou hodnotu 128 b. Optimismus spotřebitelů se pohybuje na vysokých hodnotách od poloviny minulého roku a jeví se jako velmi odolný vůči situaci na politické scéně. Nicméně vytrvale vysoké hodnoty poukazují na vyspělost hospodářského cyklu a jeho postupný návrat k udržitelnějším hodnotám. Spotřebitelská důvěra pravděpodobně po zbytek tohoto roku zůstane vysoká, ale rekordy lámat již nebude.



Ve středu bude ve středu pozornosti měnověpolitické zasedání České národní banky. Ačkoliv neočekáváme zvýšení úrokových sazeb, jestřábí signál od bankovní rady velmi pravděpodobně přijde, jelikož kurz koruny se stále více vzdaluje od prognózy ČNB. Je tak nejvyšší čas vyslat trhu signál, že bankovní rada je ochotna zvedat sazby rychleji, než má v prognóze. Zároveň šance na zvýšení úrokových sazeb je limitována absencí největšího jestřába M. Hampla.



Ve čtvrtek vyjde červnová statistika spotřebitelské inflace pro Německo a několik dalších zemí. Ta německá vystřelila v květnu o 0,6 p.b. na 2,2 % r/r a na této úrovni by podle odhadu trhu měla i zůstat.



Poslední pracovní den bude ve středu pozornosti spotřebitelská inflace eurozóny. Ta taktéž výrazně zrychlila a v červnu by měla povyskočit o desetinu na 2,0 % r/r tlačena nahoru cenami pohonných hmot. ECB se však soustředí spíše na jádrovou inflaci (bez pohonných hmot a potravin), která stále roste poměrně pomalu. Na posledním měnověpolitickém zasedání ECB oznámila, že první zvýšení sazeb přijde až v druhé polovině roku. S tím počítá i prognóza RBI, která na příští rok odhaduje dvoje zvýšení sazeb v Q3 a Q4.

autor: PV