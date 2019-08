Milan Knížák: Jde o náměstí, ne o sochu

Pozoruji diskuzi o znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a připadá mi, že se řeší problémy, které už do dneška nepatří, a zapomíná se na to základní.

Než se o tom zmíním, chtěl bych uvést, že kopii Mariánského sloupu jsem neviděl, a nemohu tedy hovořit o jejích kvalitách, uvažuji pouze fakt znovuvztyčení.

Jsem přesvědčen, že dnes je především nutné ptát se, zda to „pomůže“ prostoru Staroměstského náměstí či ne. Je třeba si uvědomit, že velkou jeho část a významový i estetický střed tvoří socha Jana Husa. Přiznávám se, že se mi nikdy nelíbila. Přišel jsem do Prahy jako sedmnáctiletý a už tehdy mně připadalo, že pomník náměstí hyzdí. Ctím Jana Husa jako velkou figuru našich dějin, ale Šalounův pomník mi připadá nemonumentální, teatrální, rozplizlý. K prostoru a architektuře náměstí se nehodí. V případě, že by se instaloval Mariánský sloup, což mi nepřipadá tak absurdní, navrhoval bych přemístění Husova pomníku do jiné části Prahy, například na nevyřešené Karlovo náměstí, kam byl původně také uvažován.

Pak by se na Staroměstské náměstí mohla vrátit i Krocínova kašna a náměstí by působilo velebně, jeho prostor by se zvětšil, navíc kašna by se v současném teplém počasí na náměstí hodila.

Psali jsme: Milan Knížák: Věrnost jako občanská potřeba Milan Knížák: Dopis Petru Fialovi Milan Knížák: Turistická okupace Milan Knížák: Praha ničená architekty

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV