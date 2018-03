Milan Knížák: Jsme národ zbabělců

Komunisté mají radost, že se s nimi baví fízl Babiš. To je především tím, že Babiš je stále komunistou. Odporné komunistické praktiky jsou mu vlastní. Svou povahou a jednáním byl a zůstal příslušníkem této odporné hordy, která znásilňovala náš národ po téměř padesát let.

Stydím se za naši společnost, že zvolila parlament, který si nechá líbit ustavičné pošlapávání parlamentní demokracie, které denně předvádí premiér v demisi podporovaný prezidentem o jehož duševním zdraví mám silné pochybnosti.

Odporný člověk Babiš si dovolí o všech a všem co bylo před ním hovořit jako o špatném, neprofesionálním až kriminálním a přitom kriminál na krku má právě on.

Rozumím tomu, že ho komunisté chválí, jsou to pohrobci totality a do vedení státu nepatří, ale nerozumím tomu, že se zbytek parlamentu nevzbouří, že vysoké školy nejdou do ulic, že Pražská kavárna, která má svalnaté řeči, sedí u kávy a u piva.

Situace je nesmírně vážná.

Jsem už starý a věřil jsem, že listopad 89 mě přinesl klidné dožití, ale není tomu tak. Je třeba znovu vyjít do ulic.

Strach, který tady kdysi vybudovali komunisté se opět rozlévá do společnosti. Babiš neustále vyhrožuje, sprostě nadává, devastuje jazyk i morálku.

Zdá se, že jsme národ zbabělců.

Prof. Milan Knížák

Zdroj: milanknizak.com

Psali jsme: Publicista mapující zločiny komunismu: Lidé zapomínají, co tu ta strana napáchala Michal Horáček po zvolení Ondráčka: Spáchali jste útok na základní morální hodnoty. Čekám už jen další devastaci slušnosti Mlátička, špinavý obchod. Toto po volbě Ondráčka sepsala Miroslava Němcová Milan Knížák: Žádám o odvolání Andreje Babiše z postu premiéra

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV