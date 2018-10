Milan Knížák: Me too

Ve školce se na mě vrhala pětiletá kolegyně a já jsem se ubránil jen tím, že jsem dostal spálu. Ve škole to byly nejen spolužačky, které jak mohly, tak si na mě sáhly a zvedaly své krátké sukénky a lákaly mě do svých osidel. Paní učitelky mě zvaly do kabinetu, kde se na mně chlípně dívaly a mně nezbylo, než předstírat nevolnost, abych se ubránil znásilnění.

A tak to šlo celým mým životem. Z vysokých škol jsem byl vyhozen proto, že jsem nebyl dostatečně servilní k pedagožkám a jejich chlípným choutkám. Dokonce teď, když už jsem v penzi, bojím se chodit do parku, poněvadž statné důchodkyně mě ohrožují i tam. (Určitě znáte „petřínskou babu“, která po setmění brouzdá pěšinami Petřína a obtěžuje dokonce i psy.)

Me too. Ano. Mně taky se děje celý život příkoří. Ženy jsou nebezpečné, žádný chlap se před nimi neuchrání. Měli bychom se spojit. Možná, že nějaká „pánská válka“ by to napravila.

Žen se nelekejme a na množství nehleďme!

autor: PV