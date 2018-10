Mirko Raduševič: Výsledek voleb může znamenat pád vlády

Zdá se to někomu nereálné? Pochopitelně je to jen úvaha nad výsledkem komunálních a senátních voleb, který lze jednoznačně označit – porážka levice. Každopádně výsledek ovlivní chování hnutí Ano vůči levicovým stranám.

Právě o levici – ČSSD a KSČM - je opřena současná vláda. Její vůdce Andrej Babiš s hnutím ANO však svoji předvolební politikou se velkým dílem zasloužil o porážku levice, když ji odebral voliče svými činy jako je přidávání důchodcům, zlevnění jízdenek pro určité věkové skupiny a další, na což pochopitelně lidé slyší. Dá se říci, když budeme pokračovat v této úvaze, že Babiš je špatný šachista, který rozehrál partii, ale nemyslel na její koncovku.

Podobně lze mluvit o ODS, která svojí rétorikou v poslední době, sice odebrala voliče Pirátům, ale počet přívrženců jí nestačí na to, aby mohla být stranou, která by sahala po moci. Piráti pochopitelně odvrhnou ODS a pro změnu ODS nechce s ANO. Přesto v neděli odpoledne společně jednaly obě strany ODS a Piráti, ale jen o fungování hlavního města.

Jazýčkem na vahách se stala TOP09, po které Piráti rádi, jak vidno sáhnou (chtějí post primátora) a vyhovuje jim spojenectví s Čižinského Praha sobě. Znamená to výhru v Praze. Proč je právě o Praze nejvíce ve všech povolebních komentářích řeč (do boje o magistrát přihlásilo 29 politických stran a sdružení)? Je to význam celorepublikový, ovlivňující další vnitřní politiku a naznačující možný trend. Pochopitelně, že lze psát, že celkově zvítězilo v místních volbách Sdružení nezávislých kandidátů, ale všem je jasné proč. Boj se odehrává především o velkou politiku odehrávající se ve velkých městech, kde politici jsou vidět a také jsou to obce s velkým rozpočtem, a tím, nebojme se napsat, s velkým lákadlem pro mnohé strany a víme proč. V minulosti se ukázalo, že peníze nesmrděly ani levicové ČSSD. Právě díky tomu mohl Babiš prohlašovat: „My jsme důkaz, že levice a pravice neexistuje. Levice a pravice v České republice měla jediný program - prachy a moc.“

To je také důvod, proč se ve volbách vynořují nová uskupení slibující „nové koště“. Ovšem pozor nejsou to žádní političtí nováčci - na příkladu dvou různých politiků: Čižinský byl členem KDU-ČSL (kterou ještě koncem roku 2017 jako starosta Prahy 7 a člen správní rady Nadační fond Cesta ke vzdělání sponzoroval částkou 290tis.Kč) nebo politickým matadorem je Bohumil Zoufalík ze Sdružení pro Prahu 10 (v roce 2013 byl vyloučen z ODS a následně zvolen starostou MČ. Mezi roky 2006–2010 zasedal v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. V minulosti i současnosti působí ve statutárních orgánech firem Prahy 10.). Nová hnutí a nové strany jako obvykle přicházejí s tím, že zavedou pořádek a odstraní korupci, na což obvykle voliče nachytají. Problém pro již existující strany je i systémový: existuje kolem 6,5 tisíce obcí, což představuje hodně obecních zastupitelství. To znamená, že pro stany a hnutí je obtížné sehnat lidi na kandidátku. Tento problém byl mnohokrát již diskutován a zřejmě po těchto volbách přijdou mnohé strany s tím toto vyřešit.

Volby lze charakterizovat, že stranám levice scházely ideje a vize budoucnosti pro své voliče. Stejně tak lze mluvit o tzv. liberálních stranách jako je ODS a TOP09, kterým se liberální myšlenky a ideje hodně smrkly. Miloš Zeman k tomu podotkl: „Některé strany, zejména TOP 09, se z celostátních stran přeměňují na strany regionální.“ Dodejme, že okrajové a někdy z různých důvodů krajní. On je to ale problém širší - celoevropský!

Nakonec konstatujme, že globální politika i v těchto volbách stále hraje velkou roli a stejně tak finanční otázka, kdy je rozdíl, zda jdete do volební kampaně s milionem nebo jen s tisícikorunou. S tímto problémem je ledacos pak v české politice spojeno. Stejně tak se ukázalo, zejména u hnutí ANO, že nemusí ve volbách do místních zastupitelství zafungovat řízení všeho a všech z centra.

V senátních volbách se ještě mnohé ukáže a zatím lze prognózovat to, že v druhém kole může vzniknout koalice „anti-Babiš“.

Psali jsme: Mirko Raduševič: Volby a volební modely jednotlivých výzkumných společností a institucí Mirko Raduševič: Arktida a její vojensko-strategický význam Mirko Raduševič: Ke dni svatého Václava Mirko Raduševič: Západobalkánské zápisky - Jednání mezi Bělehradem a Prištinou spějí k závěru?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV