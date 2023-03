Miroslav Josef Bezecný: Já neříkám tak ani tak, ale na moje slova dojde

reklama

Na co je vlastně Ústavní soud? Je to jen líbivá nálepka? Pokud ne, měla by být jeho jediná práce dohlížet na dodržování Ústavy, alespoň podle názvu. I když funkci dozoru má státní zastupitelství. A jestliže tedy rozhodne, že jednání pětikolky a Chytrého Horáka je v rozporu s Ústavou, neměli by za to být viníci potrestáni?

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 36769 lidí

Porušení Ústavy by měl být nejtěžší zločin!? Nechci srovnávat, ale jak by to vypadalo, kdyby se zločinec hájil tím, že sice čin spáchal, ale zásadně se svým jednáním nesouhlasí, a udá se sám k soudu?! Byl by osvobozen?

Situace s valorizací důchodů je více než nejistá. Stále se chrlí nové a nové zákony, a mnohdy si navzájem odporují. To, co platilo ještě včera, je dnes již mnohdy trestný čin. Takže vlastně žádná zákonnost v České republice není, není se o co opřít.

A naše slavná pseudoopozice?! Alenka kritizuje, Kateřina pranýřuje, Tomio... Ale to je všechno velice bezzubé, protože skutečná opozice zřejmě spí. Jak nám vždycky říkal profesor, který přednášel právo: "Paragraf je kroucený proto, aby se zákony mohly překrucovat."

Psali jsme: Miroslav Josef Bezecný: Tak jsem se rozhodl, že se také "prekabátím" Miroslav Josef Bezecný: Poslanci kempovali v poslanecké sněmovně Miroslav Josef Bezecný: Byli jsme a budem Miroslav Josef Bezecný: Je ještě vůbec něco, co nezdražilo?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.