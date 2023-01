Miroslav Josef Bezecný: Souhvězdí žab se pozná velmi lehce

reklama

Prezidentský kandidát měl rýmičku a kašlíček. A to ho upoutalo na lůžko. Tak si říkám, jestli se nechtěl stát prezidentem proto, že Zeman udělal z Lán a Pražského hradu sanatorium pro tělesně postižené. Přitom již na vojně nám vtloukali do hlavy, že voják, který padne vysílením, má v sobě ještě dvacet procent energie, aby se zvednul, a pokračoval dál. Ale to se zřejmě netýká generálů. Hrdina odnikud. Jakých významných bitev se naši hrdinní generálové zúčastnili? Za co dostali metály? Nezvládnul by jejich "náročnou" práci, v době míru, obyčejný kaprál za daleko méně peněz? Jestliže násilím navléknou mladé kluky do mundůru a násilím je donutí vraždit jiné mladé kluky, které také kdosi násilím navlékl do uniforem, je to hrdinství?

"Nešťastný národ, který potřebuje hrdiny!" Napsal ve své knize Dold-Michajlik. Anne Applebaum popisuje ve své knize, jak ruský generál, hrdina Velké vlastenecké války, upadl v nemilost a zavřeli ho do Gulagu. Všichni vězni byli překvapeni, že ON, takový hrdina, se nechal šikanovat od ostatních vězňů, dělal jim sluhu a nechal se okrádat. Neuvědomovali si, že celé "hrdinství" pana generála spočívalo v tom, že byl schovaný kdesi za bukem, a posílal za sebe bojovat druhé. Sám nikdy nebojoval, a zřejmě to ani neuměl. I na to, aby se šel vykadit, potřeboval sluhu.

Vítej nám hrdino z dálky, prodělals šarvátky i války... Horké párky! (U nás v Kocourkově.)

Miroslav Josef Bezecný

