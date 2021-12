Miroslav Josef Bezecný: Vždy připraven

reklama

Naši cestáři jsou vždy připraveni na zimní sezónu - v červnu. Ještě začátkem týdne ukazovali v televizi, jaké mají připravené obrovské zásoby soli. Ale došlo k velkému překvapení. Možná za to může klimatická změna. Neříkám, kdyby sněžilo v červenci. To by bylo "normální". Ale že napadl sníh v prosinci!? A že je v prosinci náledí!? To nikdo nepamatuje, ani přestárlý kmet Gabriel. A tak nezodpovědní řidiči na náledí bourají. Když obec nechce komunikaci udržovat, dá tam jednoduše ceduli: "Při sněhu a náledí se cesta neudržuje". A kdo tam přesto vjede, tak je v podstatě darebák.

Platíme silniční daň. Platíme dálniční známku. Není to, zcela náhodou, dvoustranná dohoda o užívání komunikace? A majitelé komunikací ji jednostranně nedodržují? Když vjedete na náledí a dostanete smyk, je to jasně vaše vina - nepřizpůsobili jste rychlost jízdy stavu a povaze vozovky. Jak ale "přizpůsobit rychlost", když vjedete na komunikaci, kde s ledovkou nepočítáte? Ale i na to vyhláška pamatuje - další povinností řidiče je předvídat. Nejlépe ze skleněné koule, nebo z kávové sedliny.

Za "starého režimu" když jste prokázali, že nebyla vozovka udržovaná, byla to polehčující okolnost. Před několika lety si se mnou sjednal schůzku nejmenovaný senátor. A nabízel mi tři miliony korun "na ruku" jen za to, že podepíši, že souhlasím s prodejem svého pole na dálnici. To jsem jednoznačně odmítl. Jednak když vám někdo dá v hospodě tři miliony, kam až byste s nimi došli? A pak také mám rád klidné spaní. Naopak jsem panu senátorovi nabídl, že dám své pole zadarmo. Jen pod "malou" podmínkou - že zajistí, aby po dobu dvou let (tj. dvakrát 365 dnů) byly dvacet čtyři hodiny denně dálnice udržované ve stavu, který odpovídá standardu dálnice - tedy i stálou rychlost 130 km/hod, za jakéhokoliv počasí. Pan senátor prohlásil, že to prostě nejde.

Takže se staví silnice, staví dálnice. Ale již předem se ví, že není možné je udržovat. Znovu se vrátím k tomu, že platíme silniční daň a dálniční známku. Neměla by se ale za období, kdy jsou komunikace nesjízdné, silniční daň snížit? Neměla by se za období, kdy dálnice zcela jednoznačně neodpovídají standardu dálnic, snížit i cena dálniční známky - to znamená minimálně o třetinu? Napadlo pár centimetrů sněhu. A okamžitě nastal dopravní kolaps. Kamióny stojí, hromadná doprava má zpoždění - pokud vůbec vyjede, na chodníku se "přerazíte".

Jak vidíme ve starých filmech, za úklid chodníku a případná zranění na chodníku odpovídal majitel objektu, před kterým chodník byl. Bylo to také jednodušší, protože se topilo - zcela neekologicky - uhlím a koksem. Potom byl posypový materiál - popel a škvára. Pamatuji, když jsem byl na vojně, vzbudili nás v půl čtvrté v noci a lopatama jsme na korbu véesky naházeli škváru. Potom jsme jí sypali ručně silnice. Před námi ale vyjely osmsetpatnáctky s radlicemi a silnice prohrnuly. Takže když lidé ráno vyjeli do práce, byly všechny silnice prohrnuté a posypané. Dnes by se o to muselo zřejmě požádat velitelství NATO.

Jestli on to není úmysl cestářů přispět k ekologii - když nejezdí v zimě auta, neničí se příroda. Proč to ale neoznámili do Glasgow? Tím by nejen naši republiku proslavili, ale třeba bychom ještě mohli na tento "skvělý systém" získat dotaci.

