Miroslav Kulhavý: Pomýlený Rakušan, stejně tak prezident a slabá Konečná

Ti dva pánové se při komentování konfliktu na Ukrajině uchýlili ke srovnání s naším rokem 1938, tedy s odstoupením Sudet. Konečná nedokázala Rakušanovi argumentačně oponovat s tím, že podobnost je hodně nepřesná až naivní. Pro pořádek musím zmínit, že mám ve zvyku, když jsem takto osobní, tak kritiku, tedy tento text, jmenovaným zašlu. Ministr Rakušan opakovaně s patřičným důrazem hlásal „Rusko je agresor“, při dalším vstupu „ Rusko je agresor“, a pak znovu – celkem 10x. A dále použitím teze, že obdarováním agresora se mír nezajistí, a … znovu, že máme tu zkušenost se Sudety. Na to jen jednou a obecně konstatovala paní Konečná, že tomu předcházely jiné události, a to je na poukázání na zásadní rozdíl málo.

Tak speciálně pro učitele dějepisu pana Rakušana po lopatě: V Sudetech útočil agresor na české domorodé obyvatelstvo – i hrdelními zločiny. Na Ukrajině naopak útočila dlouhodobě majorita, často reprezentovaná novodobými ukrajinskými fašisty v hitlerovském hávu, a to nejen na Dombasu a v Luhansku. Na koho, je zcela jasné, na menšinu ruské národnosti. Pikantní na tom je, že při adorování hitlerovských pohlavárů + Bandery nechají vzadu v šuplíku ty tisíce mrtvých spoluobčanů, které ve čtyřicátých letech hitlerovská bota zašlapala do země. Vidět noční průvod ukrajinských novofašistů a jejich příznivců s pochodněmi, jak provolávají jméno Hesse a dalších (video mám), tak se musím podívat do kalendáře, jestli se náhodou nepíše rok 1933 nebo až 1939.

Separace od Kyjeva a vyhlášení samostatných územních celků Doněcka a Luhanska byl neustálými útoky vynucený krok, kdy m.j. místní policie moc nekonala. Obě tyto aglomerace byly také předmětem t.z. mírových dohod Minsk 1 a Mins 2, ale ty se téměř vůbec nenaplnily. Korunu tomu nasadil v roce 2019 jazykový zákon. K tomuto výčtu přidám ještě Krym, který měl i podle ukrajinské ústavy zvláštní postavení s vlastním vedením a také s právem na sebeurčení. A právě o takové postavení zpočátku obě samozvané republiky usilovaly, ale třeba jen zastavení vyplácení důchodů totální odtržení podtrhlo.

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4836 lidí

Strašácké názory senátorky Němcové (co ta osoba od postu knihovnice přes politiku dokázala… to pantofle … pardon, klobouk dolů) nemají žádný relevantní základ. Netvrdím, že akce Ruska jsou mně po chuti, nesouhlasím s válečným stavem a u Ruska mně chyběl politický počin, jak se válce vyhnout (je nesmysl ovšem udávat jako příklad, jak to bylo za Brežněva, a argumentovat tím dnes, co můžeme od Ruska čekat), ale to, co Němcová úmyslně nedělá, je podstatné: Podívat se na to, co násilným akcím předcházelo! Konkrétně v diskutovaném tématu chybí zmínka, v jakém postavení se nacházela ukrajinská armáda. Téměř všichni, zvláště ty „strašilky“, jako je Němcová, se tomu konkrétnímu údaji vyhýbají.

Je sice málo informací, ale z popisu z února 1922 o průběhu zahájení ruských válečných operací vyplývá, že ukrajinská armáda byla ve stavu aktivace k útoku na samozvance, tedy časově kdo z koho a samozřejmě první má výhodu. Už jsem někde vzpomínal, podobná situace jako u jedné z největších tankových bitev v „Kurdském oblouku“, kde Rudá armáda Němce překvapila. Kdyby začali Ukrajinci, tak mrtvých by nebylo méně, jen na opačné straně, tedy na Doněcku a v Luhansku a samozřejmě mezi civilním obyvatelstvem.

Realitě nejblíže byly a jsou názory pana Vondráčka, který nezavrhuje posílení armády a vůbec zvýšení bezpečnosti vně i uvnitř státu, ale vše musí být úměrné především ekonomickému růstu, který alfou a omegou nejen bezpečnostních aktivit. A k věci – stejně jako pan Vondráček nevidím v střednědobém horizontu důvod útoku Ruska na střední Evropu, tak jak to dramaticky avizuje senátorka Němcová.

Tedy na závěr otázka pro pana Rakušana: Líbil by Vám stav, při kterém byste nemohl označit Rusko jako agresora, ale při kterém by byly větší ztráty na životech v situaci, kdy by ukrajinská armáda zaútočila jako první? Těch mnohem více mrtvých civilů ruské národnosti by Vám nebylo líto? A paní Konečná: Dosti vysoko hodnotím Vaši schopnost cíleně argumentovat při sledování linky spravedlnosti a lidskosti; v této Partii jste však byla slabá. Tvrdší kritikové by se uchýlili k verzi, že jste selhala v zamýšleném důvodu, proč jste seděla proti českému „jestřábovi“ Rakušanovi.