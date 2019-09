Miroslav Kulhavý: To musí být v ČT smutek a chaos!

Jak jen toho Babiše budeme titulovat?! Tak to pěkně znělo, když při každé zmínce o šéfovi vlády se předznamenalo: „Trestně stíhaný premiér“….co si teď počnem, když už stíhaný není? Co takový Moravec nebo Fridrichová a další; snad aby šli na čas do kláštera a odčinili pohřbívání zaživa nevinného. Tedy nevinného dle §; morálka v zákonech není specifikována.

Nechci radit, bylo by trochu delší, ale což takhle „ dříve trestně stíhaný premiér“ a pak – byl zrovna na jihu u zemědělců – to se mělo na něj vypálit! Přece se takové úderné mantry nejde jen tak vzdát! M.j. když už tam paparazzi ČT otravovali vzduch starou písničkou, když na pořadu dne byly výpěstky a ne kecy o hnízdě, které (ty kecy) si ti krásní ptáci určitě nezaslouží.

I neodborník na právo, když se dozvěděl, že se Babiš vešel do § a k usvědčení z podvodu je potřeba vlastního doznání, věděl od začátku, že dostat Babiše za mříže je nemožné. A když se od státního zástupce před více než rokem rovněž dozvěděl, že pokud policie nedodá přesvědčivé důkazy, tak stíhání zastaví, bylo a je nad slunce jasné, že celá kauza je politikum, kterou opozice všemi deseti drží nad vodou. V ČT nikdy nezaznělo, že je to předvolební svinstvo a jen ti, kteří se nesmířili s výsledky voleb, jej živí jako zástěrku před vyčpělostí vlastního snažení a své neschopnosti.

A co teprve takový Mirda – chemik, pustí se do nezávislé justice a nebo to skousne a vytáhne omšelou kartu morálky? Opět, nechci radit, ale mohla by být na světě na premiéra nová žaloba - z plagiátorství. Kalouskův majstrštyk na postu min. financí – NEPROKÁŽEŠ ! – si někdo dovolil drze zopakovat!

A aby toho nebylo málo, tak ta naše veřejnoprávní, provinivši se jasným antibabišovským pojetím ve svých zpravodajských a komentátorských pořadech právě proti té veřejnoPRÁVNOSTI, jako na zavolanou zařadila nový pořad „ To se ví“, prý zábavný. Podaří se jí zastřít svou politickou jednostrannost a nové komentáře (zatím vesměs negativní) o ČT budou mít nové téma? Určitě by pomohlo, kdyby do výběru ukázek fake news byly zařazeny vlastní prohřešky proti skutečnosti. Ovšem při způsobu práce, hlavně v komentářích, to neočekávám.

Rovněž jiné téma – Koněv na Praze 6 – se v ČT nepotká s uceleným pohledem na dobovou politickou situaci a skutky zmíněného maršála od 45., přes 56. v Maďarsku, až k 68. u nás. To je na celý velký článek; zvláště u Maďarska mně schází souvislost, kdy sovětská vojska odcházela a najednou byly otevřeny vězení, kriminálníci se dostali ke zbraním a… Měnění historie podle současných politických trendů je zvláště ve veřejnoprávním médiu fake news jako hrom. Obecně je však zásah sovětských vojsk naprosto nepřijatelný a poplatný rozdělení sfér zájmu po II. světové; to změnit je nemožné.

Jsme-li u historie a u současného pohledu na ni, neměla by dnešní politická orientace, zvláště ve veřejnoprávním médiu, ať už rozhlas nebo televize, být poplatně t.z. korektní, což je současný trend. Proč se asi nedočkáme v komentářích o konci války na našem území zhodnocení chování spojenců, se zaměřením na záměrné ničení průmyslu a i skladů se zbožím? Proč není (jako u Koněva) na význačném místě plzeňské Škodovky tabulka o bombardování těsně před koncem války a případně s výrokem generála Pattona, který hned po příjezdu do Plzně navštívil rozbombardované ruiny fabriky : „Dobrá práce.“

Ukazovat prstem na veřejnoprávní media, že neplní dle názvu svou úlohu, je jistě potřebné, aby ti méně informovaní jim nezobali z ruky, ale jinak to zásadní změnu nepřinese. Změnu může přinést jen širší personální výměna, ke které je však nutná větší politická shoda.

