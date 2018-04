Miroslav Macek: Babišův byznys se rozšiřuje do spodního prádla. Logicky, po těch nadopovaných kuřatech rostou prsa jedna báseň…

Nechápu, proč se občanstvo rozčiluje, že v Praze zas padá nějaký další most, spousta z nich je ve špatném stavu a doprava je pak ve stavu setrvalého kolapsu, když se mohou posadit na jednu z deseti laviček, na které se mohou připojit k wifi…to je přece pokrok, ne nějaké mosty a silnice, co patří do minulých století!

***

V největším (a jediném) učilišti ve Vsetíně nepřijali loni do učebního oboru ZEDNÍK ani jednoho učně. Letos mají přihlášené tři odvážlivce, kteří nechtějí studovat zajímavé módní vysokoškolské obory.

Nicméně, nezoufejme: erudovaní rekreologové nás naučí relaxovat při míchání malty a nahazování omítky a politologové nám vysvětlí, že to je další rána ruským válečným štváčům…

***

Byznys českého premiéra Andreje Babiše se rozšiřuje do dalšího odvětví. Tentokrát trochu překvapivě do spodního prádla. Podle zjištění Hospodářských novin kupuje 51% podíl v největším středoevropském internetovém prodejci podprsenek Astratex. Podepsání obchodu HN potvrdil šéf investiční společnosti Hartenberg Jozef Janov, jenž pro Babiše kupuje a řídí firmy, které nepatří pod skupinu Agrofert. Cenu odmítl prozradit, podle odhadů HN by se ale měla pohybovat v několika stovkách milionů korun.

To je celkem logické: po těch nadopovaných kuřatech rostou prsa jedna báseň…

***

Karolina Stonjeková:

"Plány Evropské komise na spojení dodržování hodnot a evropských financí podporuje také německý ministr zahraničí Heiko Maas (SPD)."

Takže si to zrekápneme: ten samý Heiko Maas, který ještě v době svého blahého působení na Ministerstvu spravedlnosti, zaváděl v Německu cenzuru a instaloval do funkce "hlavní cenzorky" bývalou donašečku Stasi, Anettu Kahane, nám nyní tvrdí cosi o nějakém dodržování hodnot?

Oni Němci nikdy nevynikali nějakým převratným smyslem pro humor! A současná situace, kdy si z celé Evropy tropí prdel národ sucharů, se mi zamlouvá čím dál tím míň!

