Existují rýpalové, kterým se na fialové (rudá se zelenou) vládě pořád něco nelíbí a neustále omílají „inflace“, „energie“, „plyn“ a podobné pomíjivé věci, namísto aby vládu pochválili za prosazení věcí skutečně důležitých.

Vláda například odhlasovala, že v souladu s předpisy EU budou u nás zakázány výroba a prodej jednorázových plastových příborů, talířů a brček.

Přitom si neuvědomují, jak důležité to je zvláště v dnešní době, kdy by někteří nezodpovědní občané mohli začít těmito použitými výrobky topit.

***

Rusové prý překvapili (doufám, že přeplácené experty všeho druhu) tím, že pustili do plynovodu Nord Stream 1 plyn.

Dodávám:

Za těch pár dnů ovšem dokonale poznali „who is who“, koho si do budoucna pranic nemusejí všímat, komu se naopak více věnovat a jaké rozšiřující se trhliny vznikají na Západě. Pokud by byli zlomyslní, navrhnou českého premiéra Fialu na nejvyšší ruské státní vyznamenání.

***

Americký prezident Joe Biden ve středu během projevu o globálním oteplování v Massachusetts prohlásil, že má rakovinu. Že trpí touto vážnou nemocí, dal do souvislosti s emisemi z ropných rafinerií v blízkosti svého domu z dětství v Claymontu v Delaware.

Raději bez komentáře.

***

Západní letadla by mohla brzy zamířit na Ukrajinu, řekl na bezpečnostním fóru v Aspenu náčelník štábu amerického letectva, generál Charles Brown. Jednalo by se buď o letadla vyrobená v USA, nebo v jiných západních zemích.

Tolik zpráva.

Dodávám:

Jasně, přeškolení zbývajících ukrajinských pilotů na tyto stroje je otázkou hodin, dnů nebo týdnů? Takže proxy válka USA s Ruskem bude pokračovat ještě léta skutečně až do posledního Ukrajince?

***

Německo by mělo být prostředníkem v mírových jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou, domnívá se saský premiér Michael Kretschmer z CDU. Chce přesvědčit Ukrajinu, že je třeba „zmrazit“ válku.

„Pro Ukrajinu bude hořké, pokud k takovým rozhovorům dojde, ale neznamená to, že se vzdá nebo že se vzdá svého území,“ řekl Kretschmer.

Roli prostředníka mezi Kyjevem a Moskvou má podle saského premiéra hrát díky své velikosti a historii právě Německo s dalšími zeměmi – Francií a USA.

Zdůvodňuje to nutností získat čas k investicím do vlastní obrany a zajištění energetické bezpečnosti. V opačném případě podle něj hrozí v Německu sociální nepokoje, ekonomické škody a ztráta konkurenceschopnosti. Ruská ropa a plyn budou potřeba nejméně dalších pět let.

Politik za své výroky schytal ostrou kritiku. Tolik zpráva.

Dodávám:

Pokud dobře čtu, pak navrhuje „zmrazení“ konfliktu, tedy zastavení palby a nezabírání dalších území Ruskem a poté pět let pracovat na odpoutání se od ruské ropy a plynu a zbrojit. A co dál? Mezitím vyzbrojit Ukrajinu? Ponechat celou tu dobu protiruské sankce? A to nemluvím o tom, že takové řešení jde zcela proti zájmům USA a samozřejmě též Ruska. Svatá prostoto!

***

Čína si půjčováním peněz podmaňuje svět. Z dlužníků dělá své provincie.

Tolik titulek článku na seznam.zprávy.cz. Teprve ke konci článku se však dočtete, že Čína vlastní jen 10 % tamního zahraničního dluhu, stejně jako Japonsko (10 %) nebo Světová banka (9 %).

Ach jo.

***

Ekonomická prosperita Západu je ohrožena neustálým rozšiřováním sankcí proti Rusku, napsal francouzský bankéř Philippe Willen včera v listu Le Figaro.

Zdůraznil, že politici a eurokrati pominuli nezbytnost konzultovat s odborníky na trh a podnikateli hrozné důsledky, které mají tyto sankce na evropskou ekonomiku.

Finančník dále poznamenal, že Moskva vždy byla a zůstává klíčovým dodavatelem energií a následkem krize ekonomických vztahů s Ruskou federací došlo k nevídanému zvýšení cen paliv a návaznému zvýšení výdajů domácností.

Mezitím Evropská Centrální Banka trvá na tom, že tato situace vznikla nedostatečně striktní monetární a rozpočtovou politikou, Villein však tvrdí, že takové prohlášení nemá nic společného s reálnou situací.

Vzhledem k současné situaci bankéř vyjádřil naději, že voliči a podnikatelé dokáží zadržet politiky svých zemí dříve, než nebude pro ekonomiku evropských zemí cety zpět.

***

Jan Keller:

K nevratným změnám může dojít v případě, že se premiér Fiala zhroutí pod tlakem Guy Verhofstadta, německého kancléře Scholze a jim podobných a stane se loutkou při odstraňování práva veta členských států v Evropské radě. V tom případě už vlastně ani žádné další volby pořádat nemusíme, protože se o nás bude s definitivní platností už úplně ve všem rozhodovat jinde. Máme k tomu dobře nakročeno.

***

Guy Mettan, švýcarský politik a žurnalista:

Problém Ukrajiny spočívá v tom, že její prezident dobrovolně či nedobrovolně přenechal moc extremistům uvnitř země a armádě NATO navenek, aby si mohl dopřát potěšení z toho, že ho uctívají davy lidí po celém světě.

***

Historická zkušenost:

Blížící se krach se pozná podle toho, že se pořádají hony na „zrádce“, na které se svedou dosavadní neúspěchy a spoléhá se na „zázračné zbraně“.

***

A na závěr něco konspirace:

Kdokoli stále věří, že vysoce postavení politici reálně ovládají národní a mezinárodní záležitosti, a že jejich nahrazení jinými může vyřešit ekonomické nebo politické problémy, neví nic o tom, kdo skutečně vládne světu.

Peníze, síla financí ovládá svět, a to již od počátku průmyslové éry. Skupina lidí, která ovládá banky, finanční instituce a velké korporace.

Mnozí znají World Economic Forum, kde se schází mnoho z nich, ale existuje ještě jedna organizace, méně známá, ale mnohem vlivnější, o které byste měli vědět: Council for Inclusive Capitalism“. Jde o skupinu globálních lídrů, kteří sami sebe nazývají „The Guardians“ - „Strážci“ („Ochránci“).

Mezi jeho členy patří:

Mastercard, Allianz, Dupond, British Petroleum, Bank of America,Johnson & Johnson, Visa, Rockefeller Foundasion, Ford Foundation a mnoho a mnoho dalších společností z celého světa, vždy jde ale o společnosti, které jsou nějak propojeny s politickými lídry.

