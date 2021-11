Miroslav Macek: Bude to kampaň, jak říká pan premiér

reklama

„Bude to kampaň, jak říká pan premiér, brutální, ale reálná, realistická,“ uvedl už v pátek ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. První část nové kampaně se již v úterý objeví v některých médiích, aby přesvědčila lidi, že nemají podléhat desinformacím a mají se nechat naočkovat.

Pokud bude skutečně realistická, ukáže nám z valné části tlusťochy s přetékajícími faldy a několika civilizačními chorobami, které si sami způsobili svojí letitou mizernou životosprávou.

Jako reklama na to, že zdraví je soukromý statek a je zapotřebí se o něj starat a nespoléhat na stát (čtěte: kapsy spoluobčanů), se určitě povede, jen se obávám, že se ti, kterých se to týká, se za nos nechytnou.

Mimochodem, ten mediálně známý taxikář z prvních týdnů covidu už cvičí, zhubl a dodržuje řádnou životosprávu?

***

Počet tuzemských národních parků by se měl během následujících čtyř let navýšit. Ke stávající čtveřici by měl přibýt Národní park Křivoklátsko a Národní park Soutok, což je označení pro oblast v soutoku Moravy a Dyje, který je někdy přezdíván za Moravskou Amazonii. V koaliční smlouvě se k tomu zavazují strany budoucí vládní koalice.

Správně! To je úkol číslo jedna! Kde jinde by se mohli lidé, kteří nevystačí s příjmy, v klidu napást?

***

Tipněte si, je to fake news nebo není?

Moje známá - plánovaná operace, všechna předoperační vyšetření hotová. Poslali ji domů, kvůli nařízení uzavřít oddělení, co kdyby ta lůžka potřebovali pro covid… Který pacient je důležitější? Ten, co ho měli operovat? Nebo ten, co tam ještě ani není?… Pan doktor se jí moc omlouval, že za to nemůže. Nařízení. S ní tam byla paní s rakovinou střeva. Taky putovala zpět domů.

Jo a ještě perlička. Nechali ji tam aspoň přes noc, aby to dostali zaplaceno.

***

Všech 32 správních celků města Amsterdam se dohodlo na převratném plánu, jak se v budoucnu neinvazivně zbavovat emisí oxidu uhličitého. Od roku 2025 budou muset být veškeré nové budovy alespoň z jedné pětiny stavěné ze dřeva nebo jiného biomateriálu.

A na počest této zprávy zvolejme dvaapůlkrát „Hurá!“

„Hurá, hurá, hu!“

***

Institut Petra Fialy, léto 2021:

Vznik nového ministerstva, které by představovalo zásah do české koordinace EU záležitostí, je mimořádně nešťastný nápad.

Není důvod utvářet pozici, pro kterou lze jen obtížně hledat partnery v EU a která nemá adekvátní reflexi na úrovni politického systému EU.

Vznik nového ministerstva by byl pouze pokračováním tradice „změna pro změnu“, která je ovšem v tak komplexní a složité agendě, jako je evropská politika a její koordinace, nesmyslná.

Návrh na vznik nového ministerstva pro EU tak spíše než výsledek nějakého koncepčního uvažování Pirátů a Starostů představuje výkřik do tmy a revoluci pro revoluci. Kvalitativní změna k lepšímu by se nekonala, spíše naopak.

***

Otázka pro pamětníky z Facebooku:

Byl větší režimní zvratek OKRES NA SEVERU, nebo OCHRÁNCE?

***

Již roku 2013 vizionářští Němci věděli, že příští pandemie bude coronavirová…viz strana 5, druhý odstavec vpravo ZDE

