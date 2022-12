Miroslav Macek: Deviantní tendence EU

reklama

Přečetl jsem si jednu analýzu, ve které se píše:

Průměrný věk praktického lékaře pro děti a dorost je kolem 60 let.

Vysoký věk praktických dětských lékařů se v budoucnu nejvíc dotkne Prahy a Středočeského kraje.

Ale například i v Jihomoravském a Ústeckém kraji podle odhadů do šesti let praxi ukončí až 13 % dětských lékařů. Hrozí tedy uzavření dalších až 35 ordinací.

Ale například i v Jihomoravském a Ústeckém kraji podle odhadů do šesti let praxi ukončí až 13 % dětských lékařů. Hrozí tedy uzavření dalších až 35 ordinací.

Personální krize se týká i nemocničních pediatrů. Ročně je hospitalizováno asi 155 tisíc dětí, o které pečuje 600 až 700 pediatrů.

Podle informací Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost rodiče v nejvíce vytížených oblastech dojíždí s dítětem k lékaři i více než 50 kilometrů.

„Je to úplně zoufalé,“ říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.

Odborníci jsou navíc skeptičtí i co do vývoje, zatím vše nasvědčuje, že se situace bude zhoršovat.

Kupodivu jsem se v té analýze nedočetl ani slovo o příčinách této situace, respektive o příčinách, proč mladí absolventi lékařství odmítají stát se pediatry, ačkoli důvody jsou nasnadě.

Odhlédnu-li od nekvalitního systému zdravotní péče, podobajícímu se „švédskému stolu“, pak dětští pacienti jsou čím dál tím více nevychovaní spratkové (pardon, děti s volnou výchovou), často obézní, bez pohybu a se spoustou zdravotních rizik, hlavně alergií na kdeco. Rodiče jsou internetoví polovzdělanci v pediatrii, navíc přesvědčeni, že na vše mají právo.

Za každým pediatrem stojí vpovzdálí řada právníků, takže je jednou nohou v kriminále, pokud tedy nepoužívá polypragmasii a nepřenáší a nedělí svoji odpovědnost spoustou zbytných a zbytečných vyšetření na ostatní účastníky zdravotní péče.

Milan Knížák:

„S příchodem války jsme zjistili, že Ukrajinci jsou výborní, je to výborná společnost, a Rusové jsou ta nejhorší společnost, v čele s Putinem. To mi připadalo divné. A že se nesmělo a nesmí myslet něco opačně. Já nevidím rozdíl mezi systémem v Rusku a na Ukrajině, je to zkorumpovaná společnost na obou stranách, nikdy žádná demokracie. Připadá mi, že na Ukrajině je to o něco horší, poněvadž z Ruska lidi neutíkají tak zuřivě jako z Ukrajiny,“

Čtenář glos T. M. M. mi napsal:

Se zájmem sleduji, jak jihočeský hospodský dostal 20.000,- pokuty za inzerát, že shání servírku. Prý tím diskriminoval muže. V tom případě se ty dvě státní úřednice (na jejichž pěkné platy musí on nejprve vydělat) měly od něho dozvědět jediné: že mu vadí diskriminace žen, že velmi vítá nové opatření EU, že ve velkých firmách musí být ve vedení 40% žen. A tak začal i on, v malém, prostě u sebe ve firmě. Chtěl jen posílit podíl žen v souladu s EU trendy. A jak jinak na tu pozici najít ženu než inzerátem hledajícím ženu? Kdyby byl býval argumentoval takto, zákonitě by se vyhnul nejen pokutě, ale oněm dvěma úřednicím by ještě dopřál zážitek kognitivní disonance v krystalicky čisté podobě.

Přesně takto je třeba proti deviantním tendencím EU postupovat. Totiž jejich vlastními zbraněmi.

