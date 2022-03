Miroslav Macek: Já se naivně domníval, že peníze, kterými disponuje kraj, jsou z daní lidí

reklama

„Ekologický dopad přimíchávání biosložky je sporný a asi i překonaný. Stojí to peníze stát i občany a vydělává na tom pár firem. Rušíme to. Zároveň to umožní našim zemědělcům, aby na polích mohli pěstovat více obilí, což vzhledem k situaci, jaká je na Ukrajině, bude určitě i v dalších letech potřeba,“ řekl na tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS). Podle odhadu vlády to cenu nafty sníží o zhruba 2 koruny na litr.

„Zrušení silniční daně pro osobní auta a dodávky do 12 tun je přímá pomoc především pro menší a střední firmy, a protože se platí silniční daň pětkrát ročně, sníží to i byrokracii.

Výborně! Tleskám! Proč to ale neměli už dávno ve vládním programu?

***

A tak nám Rakousko nenápadně zrušilo povinné očkování proti covidu…

***

„Zvyšující se ceny pohonných hmot se cestujících určitě nedotknou. Větší náklady zaplatí kraj jako objednavatel služeb, ne lidé. Chceme obyvatelům garantovat dostupnou dopravu,“ řekl plzeňský krajský náměstek pro dopravu Pavel Čížek.

A já se doposud naivně domníval, že peníze, kterými disponuje kraj, jsou z daní lidí. A hleďme, ono ne!

***

Madině z Oleksandrie na střední Ukrajině se dnes registrace v příbramském centru podařila a spolu s kamarádkou odcházela z kulturního domu spokojená. "Přijela jsem se synem, muž, matka i sestra zůstali doma," řekla Madina.

Úplný vzorový utečenec před válečnou vřavou…

***

Americké ministerstvo obrany oznámilo, že plán Polska předat stíhačky MiG-29 Spojeným státům ve snaze dostat je na Ukrajinu nepovažuje za udržitelný. Podle agentury Reuters i amerických médií tím Washington polskou nabídku odmítl. Varšava v úterý oznámila, že je ochotna bojová letadla dodat na americkou základnu v Německu, načež by byla předána ukrajinské armádě. Podle Pentagonu plán vzbuzuje značné obavy pro celou Severoatlantickou alianci.

„Budeme s Polskem a dalšími spojenci NATO pokračovat v konzultacích ohledně této záležitosti a složitých logistických výzvách, které přináší, ale nedomníváme se, že je polský návrh udržitelný,“ řekl v prohlášení mluvčí Pentagonu John Kirby. „Jednoduše nám není jasné, že by pro to existovalo zásadní odůvodnění,“ dodal.

***

Spojené státy neuvalí sankce na uran z Ruska. Důvodem je skutečnost, že jsou na něj navázané americké jaderné elektrárny, jejichž veškerá potřeba je kryta z dovozu.

***

McDonald's uzavřel všech svých 850 restaurací v Rusku, přes 60 tisíc zaměstnanců ale nechává s plnou mzdou doma. To nezní jako nevratný odchod…

***

Li Yun, člen čínského vojenského Institutu pro výzkum zahraničních armád:

Signály jsou zřejmé: i když se na Ukrajině USA a Rusko vojensky nestřetnou, půjde o velký test americké mezinárodní důvěryhodnosti. Pokud chtějí Spojené státy zůstat globálním hegemonem, nezáleží jen na síle, ale také na „reputaci“. Historie nám říká, že všechny zástupné války, které Spojené Státy vedly po 2. světové válce, skočily neúspěchem.

V minulých letech USA nejprve zradily roku 2008 Gruzii a poté roku 2021 Afganistán. Pokud roku 2022 zradí Ukrajinu, jejich mezinárodní reputace se propadne na úroveň po válce ve Vietnamu.

A navíc, jakmile válka vypukne a bez ohledu na to, která strana zvítězí, vztahy mezi USA a Ruskem budou zcela zničeny- Spojené státy se tak ocitnou ve stavu absolutního soupeření se dvěma mocnostmi ve stejný čas. Je pochybné, zda na to mají dnes kapacitu, když jejich síla upadá.

Základním důvodem proč se Spojené státy dostaly do tohoto dilematu, není ani zachování bezpečnosti a stability Evropy, ani obrana suverenity Ukrajiny a životů tamních lidí, ale jen snaha udržet svůj status globálního hegemona.

***

Ve svém televizním projevu k anglickým poslancům ukrajinský prezident Zelenskyj připomněl Williama Shakespeara: Válka přináší otázku „Být či nebýt?“ Mohu Vám dát definitivní odpověď: „Být!“

Doporučil bych mu též Karla Havlíčka Borovského:

Nechoď, Vašku, s pány na led, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohy zláme.

