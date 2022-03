Miroslav Macek: Konflikty a konfrontace nejsou v ničím zájmu

reklama

Čínský prezident Si Ťin-pching ve videohovoru Joeu Bidenovi řekl, že konflikty a konfrontace, jako jsou události na Ukrajině, nejsou v ničím zájmu a jak USA, tak Čína musejí nést na ramenou svůj díl mezinárodní odpovědnosti a pracovat pro světový mír.

Si také tvrdě kritizoval, že USA a jejich spojenci trestají Rusko sankcemi, které by mohly být rozšířeny na další země, jež spolupracují s Moskvou, a to včetně Číny.

„Rozsáhlé a nerozlišující sankce by mohly vést jen k lidskému utrpení. Pokud by se dále eskalovaly, mohly by rozpoutat vážnou krizi v globální ekonomice i obchodu, ve financích, energetice, v zásobování potravinami i v průmyslových a dodavatelských řetězcích, ochromit již tak chřadnoucí světovou ekonomiku a způsobit nezvratné ztráty.“

Denacifikace Ukrajiny znamená zrušení všech zákonů, které diskriminují rusky mluvící obyvatelstvo. V rozhovoru pro televizi RT to uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

Bývalý prezident Václav Klaus nechce vrátit Puškinovu medaili, kterou mu udělil ruský prezident Vladimir Putin, píšou Lidovky.cz. Klaus prohlásil, že odmítá laciné rusobijství.

Václav Klaus v rozhovoru s Lidovými novinami k tomu říká:

Není to žádná Putinova medaile. Je to medaile Puškinova. Já jsem ji také jako Puškinovu medaili, která se udělovala za kulturní činy a vědecké činy, dostal. Za druhé, nevymyslel ji Putin, ale jeho předchůdce Jelcin, takže to není žádný Putinem vytvořený řád nebo něco takového. Za třetí to není medaile ruského prezidenta, ale Ruské federace.

Tyhle triviální hříčky s jejím udělením odmítám. A zejména odmítám i dnes existující laciné rusobijství a odmítám šmahem popírání ruské kultury a všech podobných věcí. To, že milánská univerzita zastaví kurs o Dostojevském, je prostě něco směšného. Zrovna včera večer jsem četl pěkný článek anglického žurnalisty, který se ironicky ptá: „tak co, zrušíme vedle Dostojevského ještě Tolstého? A nevadí, že Čechovovy hry jsou v evropských divadlech nejčastěji hranými divadelními představeními po Shakespearovi?“ To se všeho tohoto budeme vzdávat? Takové jednání mě skutečně pobuřuje.

