Miroslav Macek: Němečtí zbrojaři rozhodně netouží po míru na Ukrajině či kdekoli jinde

Chorvatský prezident Zoran Milanovič v pondělí kritizoval Západ za dodávky těžkých tanků a dalších zbraní Ukrajině, neboť to podle něj jen prodlouží válku a je šílenstvím věřit tomu, že je možné Rusko porazit v konvenční válce.

Němečtí zbrojaři jasně signalizují, že jsou schopni uspokojit i ty nejnáročnější zakázky, pokud na ně vláda vyčlení příslušné prostředky.

Tolik zpráva s hrubou chybou: pokud na ně vláda vytáhne peníze z kapes občanů. Dá se též předpokládat, že němečtí zbrojaři rozhodně netouží po míru na Ukrajině či kdekoli jinde.

Nizozemský výrobce spotřební elektroniky a zdravotnického vybavení Philips oznámil, že se chystá v nadcházejících dvou letech zrušit dalších 6000 pracovních míst. Přitom už loni v říjnu tento podnik oznámil rozsáhlé propouštění, které se dotklo 4000 lidí.

Firma v pondělí zároveň oznámila, že za loňský rok vykázala ztrátu 1,6 miliardy eur.

Holandsko poskytne v roce 2023 pomoc Ukrajině v hodnotě 2,5 miliardy eur.

Kdy už vám konečně dojde, že se u nás vždy měří dvojím metrem?

Ministerstvo financí prošetří Babišova slova, aby si na něj lidé vsadili u sázkových kanceláří.

V roce 2017 kandidát Michal Horáček pronesl „Vyplatí se teď vsadit si na mě.“ A nic…

Ministryně obrany Černochová:

Vláda dělá vše pro to, aby Rusko prohrálo.

Dodávám:

Předpokládám, že rozhodně nemá sebenepatrnější intelektuální pochybnost, že by tomu tak nemuselo být.

Vadim Petrov:

Česká televize leze vládě a prezidentovi tak do zadku, že očekávám zvýšení poplatku.

Petr Pithart, bez komentáře:

„My jsme vstoupili na jeviště světových dějin. Prezidentské volby jsou světově významná událost, protože v mnoha zemích nastupuje populismus jako politický styl a ten vede k autoritářské společnosti, k vůdci. Leckde se podařilo nastupující populismus potlačit, ale ve střední Evropě je docela kritická situace, v Polsku a v Maďarsku to vypadá, že by to mohlo být navždy, oni změnili pravidla hry. Češi také byli nalomeni. Ale teď se stalo, že ten populismus jako styl byl poražen na lopatky, strašně dostal na frak. Celý svět bude zajímat, zda je to možné, ho porazit. Ano, je, Češi to dokázali. Vstoupili jsme do světových dějin. O to bude obrovský zájem, všechna světová média budou chtít rozumět tomu, jak se to stalo, že je to vůbec možné.“

