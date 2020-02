Miroslav Macek: Nobelova cena pro romské záškoláky Fera a Imreho z Chánova

reklama

Není nad to konečně udělat pořádek v daňových sazbách! ANO, bude líp! Neřeší to ovšem problém, když si nechám v provozovně načepovat pivo do sklenice a pak si ho sám přeleju do džbánu…

Točené pivo v provozovně – 10 % DPH

Točené nealko pivo v provozovně – 10% DPH

Točené pivo do džbánu a odnesené - 21% DPH

Točené nealko pivo do džbánu a odnesené – 15 % DPH

Pivo z plechovky či láhve nalité v provozopvně do sklenice – 21 % DPH

Nealko pivo z plechovky či láhve nalité v provozovně do sklenice -10 % DPH

Točené pivo u stánku do kelímku – 21% DPH

Točené nealko pivo u stánku do kelímku - 15 % DPH

Pivo v láhvi či plechovce – 21% DPH

Nealko pivo v láhvi či plechovce – 15 % DPH

Senátor Goláň zřejmě touží vyhrát anketu „Rokfór“ neboli „Vtip roku“:

ČT je poslední ostrůvek, který je ještě schopen odolat tlaku a který informuje objektivně o věcech.

„Člověk, který se snaží bojovat proti železné logice přírody, odporuje zásadám, jimž vděčí za svůj život. Bojem proti přírodě přivodí svoji zkázu.“

Tato slova kupodivu nepronesla Greta Thunbergová, ale napsal je Adolf Hitler ve své knize „Mein Kampf“.

Češi jsou smějící se bestie:

Švédští poslanci navrhli opět Gretu na Nobelovu cenu za mír. Dovolil bych si na Nobelovu cenu za mír navrhnout romské záškoláky Fera a Imreho z Chánova. Namísto opatrného „Fridays for Future“ propagují „Years for Future“, neboť je ve škole ještě nikdo neviděl.

