Miroslav Macek: Nohavica, Piccaso, Kádár a ti druzí

Z funkce odešel ředitel Finanční správy Janeček. Dočetl se totiž v Lidovkách, že už tu práci nechce dělat.

***

Žena, která obvinila soudce Kavanaugha ze znásilnění, se přiznala federálním orgánům, že lhala a se jmenovaným soudcem se nikdy nesetkala. Levicová aktivistka, kterou vyšetřuje FBI, řekla, že byla naštvaná jeho jmenováním a tak chtěla zničit jeho politickou kariéru.

Jak typické, chce se dodat!

***

Uvědomují si xenofobové a rasisté, kteří nadávají na Romy, kolik zaměstnávají lidí? Jen ať si spočítají všechny ty členy neziskových organizací, sociální pracovníky, policisty a další a další!

V Sheffieldu se Pákistánci nemohli dohodnout se slovenskými Romy.

Poté, co romská dívka strhla spolužačce hidžáb, musel zasahovat vrtulník a policie se psy, protože rodiče z obou stran se vydali do školy hájit své potomky i s početným příbuzenstvem.

***

V sobotu jsem navštívil výstavu Clauda Moneta ve vídeňské Albertině. Návštěvníků zde bylo dost, ale ukázněných, zaujatých krásou vystavených děl, tichých a soustředěných. Až na jednu Lesanu se třemi dětmi. Dvěma holčičkami kol pěti a třech let, hrajících si na honěnou mezi návštěvníky a asi jednoletým klučíkem v náručí, usilovně ječícím. Lesana též proběhla asi třemi sály, aniž se podívala na jeden jediný obraz a pak jí konečně pod palbou vražedných pohledů ostatních návštěvníků došlo jedno jediné řešení a prchla z galerie, vlekouc holčičky za sebou.

Jediné vysvětlení motivace její návštěvy galerie s třemi tak malými dětmi mi nabídla moje žena: došlo u ní k odloučení mozku spolu s placentou. Napadá vás ještě nějaké jiné (mimo absolventku genderových studií, která má přece PRÁVO chodit se svými dětmi kam chce, zcela bez ohledu na své okolí?)

***

Hana Marvanová:

35 let poslouchám Jaromíra Nohavicu. Ode dneška už ne! S medailí z Kremlu to u mě definitivně prohrál. Zpěvák na straně moci, která nenávidí svobodomyslné lidi, to je konec umělce.

Dodávám:

Doufám též, že nikdy nezhlédla kupříkladu film Obchod na korze, za který režiséři Kadár s Klosem dostali Státní cenu Klementa Gottwalda, kterou jim udělil tehdejší československý prezident Antonín Novotný, vrcholný představitel moci, která nenáviděla svobodomyslné lidi.

Také na Picassovy obrazy se určitě nekouká, neboť tento komunista a nositel Leninovy ceny míru ji přijal od moci, která nenáviděla svobodomyslné lidi a ihned skončil jako umělec.

Desítky dalších příkladů si dozajista vybavíte sami…

