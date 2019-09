Miroslav Macek: Nový zločin, jímž jsou téměř všichni vinní

Ivan Holoubek, profesor chemie a technologie ochrany životního prostředí na facebooku:

Začíná globální klimatický summit. Vážná věc o vážných problémech. Včera jsem slíbil, že už si nebudu z těchto problémů dělat srandu a budu je komentovat už jen seriózně. Takže k tomu několik pro mě nepřekročitelných faktů a východisek.

Koncentrace CO2 a dalších skleníkových plynů stoupá a je to mimo jakoukoliv diskusi. Konstatuji to trvale posledních 30 let.

Jaké to má důsledky jak predikují různé modely, má validitu těch příslušných modelů.

Jak říkal Albert Einstein - všechny modely jsou špatné, některé mohou být užitečné.

To je důvod, proč všechny katastrofické vize beru s velkou rezervou. ALE pro všechny - žádný planetární problém nezpochybňuji, 40 let se jimi naprosto seriózně zabývám.

A dále ke všem alarmistickým a politickým výkřikům a proklamacím, kterých budou následující dny plná média - zpochybňuji a kritizuji zbytečný cirkus, který nepomáhá, ba naopak.

A last but not least - "Zabráníme globálnímu oteplování" je nejblbější věta, se kterou jsem se za celý svůj dlouhý život setkal a nejsem sám. Svědčí o naprosté neznalosti přírodních zákonů a totálním nedostatku pokory. Takže tolik seriózně k dění dnešních dnů.

***

Čtenář glos M. H. mi napsal o prezidentu Zemanovi:

Nevzpomínám si, že by v některém veřejném projevu mluvil o knize, která ho zaujala. O filmu, který mu připadl pozoruhodný. O divadelním představení, které bylo strhující, či naopak hloupé. O koncertu, který byl fascinující. To je příklad současného vztahu prezidenta ke kultuře a umění jako celku. Kým býval, se vsáklo v politováníhodném sebeobdivu a nakonec i ve lhaní.

***

Čeština je jazyk vtipný:

Ekocida = nový zločin, jímž jsou téměř všichni vinní, neboť jsou málo zelení…takže je čeká opětovně rudý úděl.

