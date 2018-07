Miroslav Macek: Okupace v roce 1968 byla v podstatě ukrajinskou záležitostí

Radu vlády, která má za úkol bojovat proti korupci a střetu zájmů povede Andrej Babiš.

To nevymyslíte!

***

Trumpovo helsinské „přeřeknutí“ mi silně připomíná jeden starý vtip:

Pane doktore, já se v poslední době často přeříkávám? Tuhle jsem třeba chtěl říct manželce u snídaně „Miláčku, podala bys mi, prosím tě, cukr?“ a namísto toho jsem řekl „Ty krávo pitomá, zkazila jsi mi celý život“…

***

Petr Mácha:

Při čtení diskuzí o to, zda přijímat či nepřijímat migranty, mne pokaždé napadne jedna otázka. Jak je vůbec možné, že v České republice je odhadem 70 000 bezdomovců, když kolem nás je tolik lidí, kteří by se, soudě podle jejich názorů, pro jiné nejraději rozdali?

***

Opsáno z Facebooku:

Okupace Československa Rusy v roce 1968:

O situaci v Československu v dubnu 1968 jednalo politbyro KS SSSR ve složení: 7 Ukrajinců (včetně L. I. Brežněva), 1 Bělorus, 1 Litevec, 1 Kyrgyz, 1 Kazach a jen jeden Rus.

Když po vášnivé diskuzi došlo k hlasování o intervenci do ČSSR, tak intervence zvítězila v poměru 10:2. (Litevec se zdržel a Rus byl proti).

Do Československa byly dne 21. srpna poslány dvě sovětské armády, a to 1. ukrajinský sbor složený výhradně z Ukrajinců a 1. záložní uralský sbor, kde bylo téměř výhradní zastoupení zauralských národností.

V první vlně do Československa přišlo celkově 63 Rusů, z toho bylo 42 armádních žurnalistů.

Ve své podstatě byla okupace ukrajinskou záležitostí.

***

Mluvčí Agrofertu:

Dotace nejsou zisk, jen hradí náklady.

Dodávám: Správně, také chci, aby mi někdo hradil náklady, zisk nevyžaduji…

***

Jaroslav Faltýnek na Twitteru:

Rád bych upozornil všechny ty tzv. odpůrce demokraticky zvolené komunistické strany, že komunisté tuto zemi, na rozdíl od tzv. demokratických stran nerozkradli.

Dodávám: Samozřejmě, rozkulačování zemědělců, znárodňování podniků, živností, nájemních domů a dalších majetků, měnová reforma ožebračující všechny a další a další způsoby ožebračování lidí jsou přece už dávno zapomenuty…

***

Škoda, že se nedá zkontrolovat, zdali Babiš neopisoval svá hlášení řídícímu důstojníkovi StB.

