Miroslav Macek: Přes hubu a vyhodit!

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje postupný prodej základních kovů ze státních hmotných rezerv. Podle úřadu je jejich držení překonaným konceptem.

Správa státních hmotných rezerv má prodat do dvou let všechny vzácné kovy, které ze strategických důvodů drží, celkem za 2,2 miliardy korun. „Příjmy z prodeje kovů budou odvedeny do státního rozpočtu a nebude možné je využít na financování jiných našich nákupů,“ sdělil ředitel Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr poslancům sněmovního hospodářského výboru.

Jinak řečeno: peníze na uplácení voličů docházejí, takže bereme, kde se dá.

***

Jiřina Šiklová se v rozhovoru s „Ona Dnes“ mýlí, když se domnívá, že lidé mají pocit, že nevládní organizace jsou zbytečné. Jsem přesvědčen, že naprosté většině lidí na mnohých z nich vadí jejich přisátí na veřejné rozpočty a halasné „konání dobra“. Pokud budou nevládní organizace dělat svoji činnost pokorněji a hlavně „za své“, tedy za peníze členů a nestátních dárců, budou chváleny a ctěny.

***

Vadim Petrov na Facebooku:

Fokus na ČT - Čaputova, Rychetský a Moravec. Názorově vyvážená debata. Střet různých myšlenek, protikladných názorů, zajímavých úhlů pohledů, aby si divák mohl utvořit vlastní názor... tedy, to tam není. Debatu by to znepřehlednilo. Lidi by si nemuseli jiné názory správně vyložit. Nositeli těch správných názorů jsou diskutující. Jiné názory se jen citují, pro jistotu s despektem a ironií. Jak říká předseda její rady, ČT má vychovávat. Tak to dělá. Jako ta předlistopadová televize. Je to v genech.

***

Vojtěch Stříteský na Facebooku:

Tak bude mít naše fotbalová repre nové dresy. Design a limetkovou barvu navrhli nějací "světoví odborníci", kteří se nám snaží namluvit, že právě to je barva našeho národního stromu - lípy. Nechci se ovšem ztotožnit ani s převažujícími názory, že jde o multikulti genderismus a další z jeho projektů potlačujících národní symboly, hrdost a vlastenectví. Mnohem realističtěji vnímám pojmy - či snad nové názvy? - "Zelenej průjem", "Zelená příšera" či "Shreck team". Myslím, že ti "světoví odborníci" mysleli především na vlastní značku - povšimněme si, že na dva miniaturizované lvíčky se (jen na čelní straně) sápe pět skákajících pum, či spíše PUM. Za mě palec dolů a doporučuji aplikovat moudrého dr. Štrosmajera: "Přes hubu a vyhodit!"

Psali jsme: Miroslav Macek: Rozdá se za nic více peněz kamarádům kamarádů Miroslav Macek: Málokterý ředitel školy má vlastnosti Mirka Dušína Miroslav Macek: Podle klesající úrovně znalostí žáků stávkují učitelé již léta Miroslav Macek: Vy tam v těch Čechách naši potomci, vy nejste národ, vy jste holomci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.