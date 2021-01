Miroslav Macek: Problém s krematorii? Více než o kapacity jde o byznys

reklama

Babiš: Podnikatelé mi píší, že dostali tolik podpory, kolik by možná ani nevydělali.

***

Skupina italských vědců vydala studii, ve které upozornili na nový nejstarší případ nákazy koronavirem v Itálii. Podle jejich zjištění se pětadvacetiletá žena z Milána nakazila už v listopadu roku 2019, píše dnes agentura ANSA. Podle Milánské univerzity to je nejstarší zdokumentovaný případ koronaviru u člověka. Itálie byla jednou z prvních evropských zemí, kde se koronavirus začal šířit na komunitní úrovni. První případy nákazy novým koronavirem byly ale zaznamenány na počátku prosince 2019 v čínském městě Wu-chan.

Že by ti, co setrvale mluví o čínském viru, začali používat název italský vir? Nebo je vše ještě jinak?

***

Anketa Je nemorální chodit na oběd či pivo do hospody, když je to teď zakázané? Je to nemorální 73% Není to nemorální 27% hlasovalo: 420 lidí

Bývalý majitel krematoria mi napsal:

Počet zemřelých dle mého názoru nenarůstá jen kvůli koronaviru. Skutečný vliv koronaviru na počty úmrtí nedokážu posoudit, ale jistě vím něco o kapacitách krematorií a důvodech jejich nerovnoměrného vytížení. Jednak naše populace stárne, takže počet pohřbů má dlouhodobě mírně vzrůstající tendenci. Dalším faktorem je, že se žeh stává stále oblíbenějším, což je dáno zejména cenou oproti klasickému pohřbu do země či do hrobky. Stačí si z dostupných zdrojů porovnat nejen počty kremací, ale také počty pohřbů do země. Ne/rovnoměrnost rozmístění krematorií je pak třeba vidět ve světle místních zvyklostí, kdy je žeh preferován především v rozvinutějších průmyslových aglomeracích, nežli na venkově. Ani pouhé srovnání počtu krematorií a jejich rozmístění absolutně neobstojí, když kapacita krematoria není dána jeho existencí, ale počtem funkčních kremačních pecí. No a především, a to musím zdůraznit, hraje velkou roli tzv. “pohřební turistika”, kdy se k nám právě z cenových důvodů hromadně svážejí zemřelí nejen z okolních států, ale převážejí se i napříč ČR. Tyto trendy samozřejmě různě kolísají. V současné době, kdy z necelé třicítky krematorií v ČR je jich několik málo zcela soukromých, část vlastní a provozují místní samosprávy a část jich provozují soukromé subjekty, je třeba připomenout známý citát: „Follow the Money.“.

Mimochodem, kdo tvrdí, že v Olomouckém kraji mají jen jedno krematorium, by si měl zajet nejen do Olomouce, ale také do Šumperka, kde funguje krematorium již od roku 1978. Pro nedostatečnou vytíženost pak někdy po roce 2000 došlo k demolici jedné ze dvou kremačních pecí. Pokud ale někdo mluví o kolapsu kremačních kapacit v ČR, tak se musím, a to navzdory vážnosti tématu, pousmát. Více než o kapacity jde o byznys, ať už se to někomu líbí nebo ne.

PS: Dovedu si představit, že podobně by nám nějaký odborník dovedl okomentovat “kolaps” našich nemocnic.

***

Rakouské deníky Kurier a Österreich na sklonku minulého týdne čelily výtkám za zveřejnění reklamy obsahující zavádějící tvrzení o opatřeních proti pandemii. Televize ORF dále sdělila, že v textu reklamy stojí, že roušky jsou „zbytečné a škodlivé pro zdraví“ a „drtivá většina vědců upozorňuje na vedlejší účinky“ vakcín vyrobených pomocí technologie mRNA. Obě tvrzení jsou ve skutečnosti v rozporu s názorem většiny odborníků.

Martina Salomonová, šéfredaktorka Kurieru, ve sloupku vedle reklamy napsala, že inzerát obsahuje teorie, které většina vědecké obce odmítá. Zveřejnění však hájila právem na svobodu projevu. „Potlačení takových názorů by jen povzbudilo konspirační teorie,“ dodala.

Ostatní listy dvojici obvinily z nezodpovědného chování a připomněly, že kupříkladu list Heute a časopis Falter inzerci odmítly. Noviny Kurier zkritizoval na Twitteru i Armin Wolf (54), moderátor rakouské veřejnoprávní televize ORF.

Tolik zpráva. Teď to jen chce podívat se do historie, kolikrát se většina vědecké obce mýlila a pravdu měla menšina, často též za své „kacířské“ názory persekuovaná.

Psali jsme: Miroslav Macek: Krematorium Ostrava nestíhá zpopelnit všechny zemřelé. Ale proč? Miroslav Macek: Dlouho očekávané šílenství propuklo naplno Miroslav Macek: Blatný po naléhání Vojtěcha otočil Miroslav Macek: Zamknout do lockdownu kopce a les, to už je vyšší level, páni profesoři...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.