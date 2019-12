Miroslav Macek: Putin si doma může přičíst body

Ministryně Schillerová právě dosáhla morálního dna sdělením na své facebookové stránce:

Pokud stále nevíte, co koupit pod stromeček, zkuste se podívat na aukční portál nabidkamajetku.cz, který spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - ÚZSVM. Najdete tam celou řadu věcí a pozemků, které propadly státu, a ten se jich nyní snaží co nejefektivněji zbavit. Výběr je opravdu pestrý od herní konzole playstation přes spotřebiče do bytu až po vojenský bunkr.

***

Vadim Petrov na Facebooku:

Ano, taky jsem přesvědčen, že Pavel Novotný sehrál roli užitečného idiota, aby Ruská státní televize předvedla milionům svých diváků, jak vypadají, mluví a chovají se politici po třiceti letech, co nás Rusové předali Američanům. Putin si doma může přičíst body.

Nechci se už strefovat do poslanecké iniciativy s dopisem kongresu US. Ale toto je ukázka geniální informační operace, se kterou ani BIS, ani algoritmy sociálních sítí nic nesvedou.

Jak je vidět, nemusí se pracovat s dezinformací, stačí reálnou skutečnost zarámovat do "správného" kontextu.

***

Robert Runták na facebooku:

Největší aktuální hvězdou české politiky je pološílený starosta Řeporyj, který se nejčastěji fotí ve spodním prádle anebo rovnou s holým zadkem. Prezidentovi země se na fotkách už běžně ve photoshopu retušuje hlava, aby nevypadalo, že je na umření. I toto je česká politika. Vlastně její obrovský úpadek. Dekadence a bizár.

Co nás tímto tempem proboha čeká v příštím roce? Modlím se, aby to byla hluboká ekonomická krize. Obávám se totiž, že nic dalšího nás nezachrání a nedostane zpět do rozumných mezí. Tedy kromě války. Tu si samozřejmě nepřeji.

***

Na facebooku se objevila zajímavá prognóza:

Zanedlouho potkáme na Západě původní obyvatelstvo pouze na venkově.

