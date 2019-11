Miroslav Macek: Rozdá se za nic více peněz kamarádům kamarádů

Ministryně financí Schillerová se chlubí, že zablokovala na setkání ministrů EU návrh, aby se limitované množství alkoholu mohlo pálit legálně doma, ač pro to byla většina zemí Unie. Takže se nadále bude pálit nelegálně, a je to.

Drážďanská městská rada vyhlásila „Nazinotstand“, tedy stav nouze kvůli šířícímu se nacismu, nesnášenlivosti a pravicovému extremismu. Přijatá rezoluce nezavazuje město k žádné konkrétní akci, jen budou mít stávající „antinacistické“programy větší prioritu a půjde na ně víc peněz.

Jinak řečeno: rozdá se za nic více peněz kamarádům kamarádů. Jako u nás, jako u nás, chce se dodat.

Čtenář glos P. H. mi napsal:

Mám Maggi odjakživa rád. Chtěl jsem si ho přidat do polévky, nicméně toho německého na stole bylo jen posledních pár kapek a šluß. Došel jsem tedy pro nové, české - a hned si říkám, že je oproti tomu německému nějaké světlejší, jestli oni nám ho soudruzi z NDR neředí. A taky že ano - a to rovnou 5 krát! Je to hned poznat na kaloriích na 100 ml (německé 116 / české 25), ale i všem ostatním (bílkoviny německé 18,6 g / bílkoviny české 3,5 g, cukr německý 6,2 g / český 1,1 g). No, a aby to nešlo rovnou tak poznat, tak to doženeme solí - německá 24,1 g a česká rovnou 28,47 g. To asi aby ta nasolená vodička odpovídala našim národným špecifikám, chutím a preferencím. Kupředu rudo-zelená!

