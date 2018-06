Miroslav Macek: Rudé právo bylo proti dnešním médiím svatý Jan Zlatoústý

Stát chce napadnout slevovou akci Kauflandu. Pochopitelně: na rozdíl od dotací přece křiví trh. Navíc platí, že když prodáváš za málo, zavřou tě za dumping. Když dráž, zavřou tě za lichvu. A když za stejné peníze jako konkurence, zavřou tě za kartelovou dohodu.

***

Novou americkou královnu krásy už nebude porota vybírat podle promenády v plavkách. Podle její předsedkyně Gretchen Carlsonové nebude mít při volbě vliv nic z toho, co budou mít finalistky na sobě a defilé v plavkách z finálového večera zmizí úplně. O Miss USA tak rozhodne hlavně její osobitost.

Tolik zpráva.

Dodávám: Škoda, že už zemřela matka Tereza.

***

Soros přijel do Trentu na poslední den debaty o budoucnosti Evropské unie a ihned podpásově napadl vůdce Ligy Salviniho v klíčové roli Conteho vlády. „Nevím, jestli byl Salvini financován Moskvou, ale veřejné mínění by mělo mít právo to vědět,“ řekl.

Rázná replika ministra vnitra na sebe nedala dlouho čekat: „Nikdy jsem z Ruska nedostal ani jednu liru, euro nebo rubl. Myslím si, že Putin je jedním z nejlepších státníků a stydím se, že je do Itálie pozván takový bezohledný spekulant, jako je Soros“.

***

Vladimír T. Gottwald:

Je roztomilé, jak se zas jednou povedlo nastolit téma naprosto bagatelní téma, a zastřela se či rozmělnila ta podstatná. Kupříkladu v pondělí jsme se konečně dověděli, že jednomu z podniků pana Babiše letos zaplatíme přes miliardu, a to jen na zemědělských dotacích, a dnes, že je jmenován premiérem.

Ale na Fb můžeme sledovat, že pro mnohé je holt závažnější informace, že zaměstnanci Sněmovny a poslanci budou mít k obědu porci lososa namísto 240 Kč za 224 Kč, tedy o 16 Kč (slovy o šestnáct korun) levnější.

Je to ovšem jistým způsobem i logické. Víceméně každý si totiž celkem snadno představí šestnáct korun, zatímco 1 030 000 000 Kč je pro mnohé jen jakési číslo, a představit si to jako finanční objem svede málokdo (o průměrném voliči ANO, ČSSD či KSČM ani nemluvě).

***

Karolina Stonjeková:

Na demošce proti Babišovi na Václaváku mávají lidé vlajkami EU - té samé EU, z jejíchž dotací Babiš žije.

To nevymyslíš!

***

Petr Paulczyński:

Píše nám lžidnes, že 88 % Nizozemců by muslim nevadil ani v rodině.

A proto každý třetí Nizozemec volil Wilderse!

To už není obyčejně lživá, ale přímo neskutečně úchylně lživá propaganda. Staré dobré Rudé Právo bylo proti dnešním médiím přímo svatý Jan Zlatoústý!

***

Prof. ing. Josef Šíma, Ph.D.:

Máme možnost chodit k volbám, ale žijeme v systému, kde sice stále formálně existuje soukromé vlastnictví, ale soukromým vlastníkům až příliš často někdo druhý říká, co a jak mají dělat – koho a za kolik můžou zaměstnat, kdy můžou mít otevřeno, co a za kolik můžou prodávat, jak mají vypadat jejich provozovny, jaké pokladny mají mít atd. atd., všichni se musíme stále někde registrovat, podávat kontrolní hlášení, vykazovat ministerstvům a nově zřizovaným úřadům, povinně se pojišťovat.

Takovému systému bychom se přitom měli všichni bránit, a ne jej pomáhat aktivně či pasivně budovat! Kde je étos znovunabytí svobody, odstranění státního diktátu a nastolení systému, jehož základem je soukromé vlastnictví? Namísto velkých témat společností hýbe to, jestli postavit stadion pro Martinu Sáblíkovou.

