Miroslav Macek: Soudruh Hamáček jistě musí mít radost

reklama

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar:

V pondělí nařízené zavření závodního stravování už včera odpoledne neplatilo. Jak takové posuny vnímáte?

„Co k tomu říct. V pondělí večer nás to opravdu velmi překvapilo. Rozhodnout na vládě něco takového s tím, že to druhý den ráno má platit, asi nebylo úplně šťastné. Ale musím říct, že ta velmi rychlá náprava, to je něco, co oceňujeme.“

Divím se, že rovnou z toho vládního zadku, kam vlezl, nenavrhuje ministra Havlíčka na státní vyznamenání.

***

Také zpráva:

Velká část lidí návody přiložené ke zboží nečte, když tak ale učiní u zakoupených respirátorů, které jsou z rozhodnutí vlády nyní povinné v obchodech či MHD, zjistí, že „neeliminují riziko nákazy a infekce”. Jinak řečeno, že nechrání před viry. To však neznamená, že svou primární úlohu neplní a nezabraňují při plošném nošení šíření nákazy.

***

Čtenář glos P. Z. mi napsal:

Dobrý den,

chtěl bych se s Vámi podělit o dnešní zážitek.

Jsem občanem Prahy 6, máme 10letého syna, jarní prázdniny musíme bohužel trávit v Praze a každý den vymýšlíme do jakého pražského lesa, či zeleně vyrazit.

Dnes jsme šli od psince pod Bohnicemi, přes kopce a louky do Drahaňského údolí a zpět podél Vltavy. Tam vede cyklostezka z Prahy-Troje do Klecan.

Ostražití strážci pořádku hlídají i tu cyklostezku. Oslovili i nás kam jdeme a proč - my pohorky na nohách, batoh. Během chvíle zadrželi několik dalších diverzantů a poslali je zpět do Prahy - matku se synem na kole, osamělého běžce, osamělého cyklistu, in - line bruslaře, partičku cyklistů, aktivní důchodce na procházce. Neprošli, jak kdysi tvrdilo speciální vydání Rudého práva v roce 1969

Nám dovolili se vrátit do Prahy rovněž a teprve doma jsem zjistil, kde jsou ostře sledované hranice - podél řeky vedou 3 cesty - kamenná navigace, cyklostezka - obojí katastr Zdiby a pěšina s turistickým značením - tato v Praze. Děsně jsme pomohli v šíření COVIDu - šli jsme totiž u vody, prostě jsme si vybrali špatnou pěšinu.

Soudruh Hamáček jistě musí mít radost, jak nám to nandal!

Psali jsme: Miroslav Macek: Povinná četba pro Babišovy voliče Miroslav Macek: Vážení voliči ANO a ČSSD, opravdu jste chtěli, aby vám vládli tihle babišohamáčkové? Miroslav Macek: „Jste neukáznění! Běžte se podívat do Rakouska!“ byla také lež… Miroslav Macek: Pandemie skončí v okamžiku, kdy už na ní nebude možné dál vydělávat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.