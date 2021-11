Miroslav Macek: Tečka

reklama

Po včerejším jednání koalic je stále více zřejmé, že vlády se nakonec definitivně ujme česká vakcinologická společnost. Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 25% Ne 73% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2335 lidí

***

Média důsledně zamlčují, jaký je podíl již jednou nemocných na počtu nově nakažených, hospitalizovaných i zemřelých. Jako by tato část populace neexistovala, ačkoli k dnešnímu dni čítá oficiálně 1 669 667 hlav, tedy asi 15% populace. Jak si tito lidé vedou? To jsme se až donedávna nemohli dozvědět, protože údaj o počtu reinfikovaných byl ze zpravodajství jaksi vynechán. Veškeré zpravodajství probíhá pouze na úrovni očkovaní/neočkovaní.

Nicméně díky iniciativě (dosud pořád ještě) Piráta Ondřeje Dostála se to stalo minulostí, protože Dostál tento týden potřebná čísla získal a publikoval na svém Twitteru. Podle očekávání se podíl reinfikovaných na různých kategoriích zasažených covidem pohybuje v řádu jednotek procent.

Oficiální média stejně jako oficiální činitelé, kteří „řídí plándemii“ odmítají uznat význam i efekty přirozené imunity a dělají jako by neexistovala. Oni jsou ti opravdoví „odmítači“, kteří vědomě a dokonce úmyslně přehlížejí něco, co se týká se 1,6 milionu občanů. (D-FENS, 31. 10.)

Dodávám: A což teprve lidé, kteří jsou vůči covidu imunní a nikdy neonemocní. Ti, jako by neexistovali.

Také to vše lze vidět z jiného úhlu pohledu:

Na zeměkouli včera přibylo 218 000 lidí.

V Česku jsme uvítali 307 nových občánků.

V Česku je 10 582.032 lidí bez covidu.

***

Bez komentáře:

„Musíme si přiznat, že pěkně jsme to v těch korporacích dopracovali, tím myslím negativně – zejména tady v Evropě. A teď se divíme, že tady něco nemáme nebo že jsme ztratili schopnost si to vyrobit,“ říká Horsák, který je sám také členem představenstva korporace.

„Bylo nám zatěžko zaplatit uklízečku a další profese, vymysleli jsme všechny ty outsourcingy, sdílená centra, než jsme to poslali někam dál na trhy a teď zjišťujeme, že to prostě nemáme a platíme za to několikanásobně více,“ dodává člověk, který „drží kasu“ v obuvnické firmě.

S tím souhlasí Ivan Baťka z Fosfy, jejíž obrat se blíží třem a půl miliardám korun. „Myslím, že nás čeká velice zajímavé období jen proto, že jsme začali vše outsourcovat. Ve skutečnosti to znamená jen to, že začnete mít nohy na stole a očekáváte, že za vás někdo něco udělá. A to je dnešní Evropa,“ říká muž, kterého žebříček Forbesu označuje jako 80. nejbohatšího Čecha.

***

Když neočkovaný, otestovaný a zdravý člověk dojde do restaurace na oběd a vedle něj bude sedět očkovaný, netestovaný člověk s aktivním covidem (jenž se nemusí testovat), tak určitě toho zdravého nemůže nakazit, to dá rozum, protože jinak by přece pánové nahoře takovou blbost nevymysleli.

***

Jak šel čas:

„Očkovaní na covid nebudou muset nosit roušky,“ pronesl ministr zdravotnictví Prymula 8. 10. 2020.

„Kdo má ukončenou vakcinaci, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí,“ pronesl ministr zdravotnictví Blatný 18. 3. 2021.

„V nemocnicích nyní umírají na covid-19 desítky starších lidí bez přeočkování,“ kritizují experti dosluhující vládu, že přístup ke třetím dávkám vakcín podcenila.

Předpokládám, že stále věříte tomu, co Vám říkají „experti“…Tečka.

***

Petr Kamberský v Lidovkách o dvojím metru novinářů:

Když se domluví druhý a třetí proti TOP 09 (viz pražské volby 2010), je to tunelování demokracie. Ale když se domluví druhý a třetí proti ANO (viz minulé krajské volby v několika krajích), pak jde o vítězství demokracie.

Psali jsme: Miroslav Macek: Škodovka vydělala „jen" 23 miliard. Tak šetřte a pošlete jí nějaké peníze Miroslav Macek: Pokrok se zastavit nedá Miroslav Macek: Kdo má jiný názor, není automaticky nepřítel Miroslav Macek: V čem, kromě odstranění Babiše, změna spočívá?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.