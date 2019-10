Miroslav Macek: Ten průzkum je určitě cinknutý

Povinnost mít občanský průkaz bude zřejmě platit už pro děti od šesti let. O změně chystané ministerstvem vnitra informoval deník Právo. Protože se chystá rušení rodného čísla jako hlavního identifikačního údaje občanů, má tuto funkci převzít právě číslo elektronicky čitelné občanky, píše deník.

Taková zpozdilost! Já bych všechnu tu holotu očipoval. Vždyť v případě budoucí potřeby selekce nositelů nesprávných názorů se ušetří spousta pracovníků dle baťovského hesla „Dřinu strojům!“

***

Kanadská University of Victoria v létě odmítla prodloužit známé zooložce Susan Crockfordové status pomocné vyučující, a to kvůli jejím pracím, z jejichž závěru vyplývalo, že populace ledních medvědů se klimatickou změnou neztenčuje, ale naopak v jejím důsledku prospívá. Crockfordová, která na univerzitě působila 15 let, to oznámila tento týden na svém blogu, o incidentu informoval také server The Washington Times.

Tolik ze zprávy Echo 24. Správně! Vyučovat takové bludy! Vždyť o ledních medvědech je přece známo, že v důsledku globálního oteplování už téměř neexistují, pomineme-li umírající mláďata na odlomených krách. A pokud se jim daří, je třeba takovou informaci okamžitě potlačit. To by tak hrálo, ještě by mohly vyschnout granty!

***

Podle průzkumu společnosti Ifop se 61% Francouzů domnívá, že je islám neslučitelný s hodnotami francouzské společnosti.

Ten průzkum je určitě cinknutý o desetinné místo a jde o 6,1 % nácků, xenofobů a rasistů a většinový názor reprezentuje prezident Macron, jak jinak?

